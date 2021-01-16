İbo Show Ender Balkın kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ender Balkın hakkında bilgiler

Ender Balkın kimdir?

9 yıllık aranın ardından ekranlara dönenher hafta yeni bölümleriyle izleyicilerin beğenisini kazanıyor. Her hafta birbirinden önemli isimleri konuk eden programın bu haftaki konuklarından biri deoldu.

1977 yılında Tunceli’nin Mazgirt ilçesinde dünyaya gelen Ender Balkın küçük yaşlardan itibaren türkülerle iç içe yaşadı. 19 Mayısıs Üniversitesi Matematik bölümünde eğitim alan Balkın bir süre öğretmenlik yaptıktan sonra 2007 yılında Ezim Ezim adlı ilk albümünü çıkardı. Ardından Ahir adlı ikinci albümünü çıkaran Alkın, Türkiye’nin en sevilen ve önemli dizileri olan Hanımım Çiftliği, Dila Hanım, Poyraz Karayel ve Ustura Kemal gibi dizilerde seslendirdiği türkülerle biliniyor.