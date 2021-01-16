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İbo Show Ender Balkın kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ender Balkın hakkında bilgiler

İbo Show’un bu haftaki konuklarından biri de Ender Balkın oldu. İzleyiciler Ender Balkın kimdir, kaç yaşında ve nereli sorularını araştırmaya başladı.

16 Ocak 2021 Cumartesi 17:33
İbo Show Ender Balkın kimdir, kaç yaşında ve nereli? Ender Balkın hakkında bilgiler
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9 yıllık aranın ardından ekranlara dönen İbo Show her hafta yeni bölümleriyle izleyicilerin beğenisini kazanıyor. Her hafta birbirinden önemli isimleri konuk eden programın bu haftaki konuklarından biri de Ender Balkın oldu.

Ender Balkın kimdir?

1977 yılında Tunceli’nin Mazgirt ilçesinde dünyaya gelen Ender Balkın küçük yaşlardan itibaren türkülerle iç içe yaşadı. 19 Mayısıs Üniversitesi Matematik bölümünde eğitim alan Balkın bir süre öğretmenlik yaptıktan sonra 2007 yılında Ezim Ezim adlı ilk albümünü çıkardı. Ardından Ahir adlı ikinci albümünü çıkaran Alkın, Türkiye’nin en sevilen ve önemli dizileri olan Hanımım Çiftliği, Dila Hanım, Poyraz Karayel ve Ustura Kemal gibi dizilerde seslendirdiği türkülerle biliniyor.



Son Güncelleme: 16.01.2021 17:33
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Anahtar Kelimeler:
Ender BalkınIbo Show
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