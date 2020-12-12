İbo Show Elif Ada kimdir, kaç yaşında? İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada'nın annesi kimdir?

İbrahim Tatlıses’ in kızı Elif Ada kaç yaşındadır? Tatlıses’ in kızı Elif Ada ilk defa stüdyoda!

Meşhur türkücü Tatlıses’ in Ayşegül Yıldız ile olan çocuğu ve en küçük çocuğu Elif Ada annesiyle birlikte yaşıyor. İbo Show’ un yeni bölümdeki konukları; Serdar Ortaç, Gülben Ergen, Nilgün Belgün, Mustafa Üstündağ olacak.

Tatlıses’ in 7 tane çocuğu var. Çocukları İdo Tatlıses ve Dilan Çıtak da babalarıyla aynı mesleği yapıyor. En küçük çocuğu olan Elif Ada, babasının programında konuk olacaktır.

ELİF ADA KAÇ YAŞINDADIR?

İbo, 20’ li yaşlarından itibaren birliktelik yaşadığı Yıldız ile 2011 senesinde hayatını birleştirmişti. Çift, kızları Elif Ada’ yı evliliklerindeki ikinci senede kucaklamıştı. Çift, 2013 senesinde yollarını ayırdı.

ELİF ADA İLK DEFA STÜDYODA

7 yaşında olan Elif Ada, babasına sürpriz yapmak istemiş ve stüdyoya gelmişti. İlk defa stüdyoya gelen Elif, babasını izlerken heyecan dolu anlar yaşadı.