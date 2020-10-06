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İbo Show ekranlara dönüyor! Hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu

Yıllar sonra ekranlara dönmeye hazırlanan İbo Show’un hangi kanalda yayınlanacağı merak konusuydu. İbo Show 1993 yılında başladığı yayın hayatında Star TV, ATV ve Beyaz TV gibi kanallarda devam etmişti.

06 Ekim 2020 Salı 19:58
İbo Show ekranlara dönüyor! Hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu
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2011 yılında İbrahim Tatlıses’in silahlı saldırı sonucu kısmi felç geçirmesinin ardından sona eren İbo Show aradan geçen 9 yılın ardından yeniden ekranlara gelecek. Yayınlandığı dönem izlenme rekorları kıran programın hangi kanalda yayınlanacağı ise merak konusu olmuştu. İbo Show’un yayınlanacağı kanal belli oldu.

İbo Show ne zaman, hangi kanalda?

Arabesk ve fantezi müziğin ağırlıklı olarak işlendiği programda dönemin popüler isimleri katılmaktaydı. Ancak İbrahim Tatlıses 2011 yılında silahlı saldırı sonucu felç geçirmiş ve programda iptal edilmişti.


9 yıllık aranın ardından İbrahim Tatlıses yeniden sevenleriyle buluşacak. Programın Kasım ayında ekranlara gelmesi beklenirken, İbrahim Tatlıses programı çekimleri için kamera karşısına geçerek “çok özledim be” şeklinde söylemi gündem olmuştu. Öte yandan program Kasım ayı içerisinde Star TV ekranların yayınlanacak.

İbo Show’un ilk konukları kim?

9 yıllık aranın ardından ekranlara dönecek olan programda 9 yıl önce programın son bölümüne katılan isimler Kutsi ve Deniz Seki katıldı. İbrahim Tatlıses bu isimlerle yeniden başladığı yayın hayatına “nerede kalmıştık” dedirtti.

 




Son Güncelleme: 06.10.2020 20:19
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Anahtar Kelimeler:
Ibo Showİbrahim Tatlıses
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