İbo Show ekranlara dönüyor! Hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu

2011 yılında İbrahim Tatlıses’in silahlı saldırı sonucu kısmi felç geçirmesinin ardından sona eren İbo Show aradan geçen 9 yılın ardından yeniden ekranlara gelecek. Yayınlandığı dönem izlenme rekorları kıran programın hangi kanalda yayınlanacağı ise merak konusu olmuştu. İbo Show’un yayınlanacağı kanal belli oldu.

İbo Show ne zaman, hangi kanalda?

Arabesk ve fantezi müziğin ağırlıklı olarak işlendiği programda dönemin popüler isimleri katılmaktaydı. Ancak İbrahim Tatlıses 2011 yılında silahlı saldırı sonucu felç geçirmiş ve programda iptal edilmişti.

İbo Show’un ilk konukları kim?

9 yıllık aranın ardından İbrahim Tatlıses yeniden sevenleriyle buluşacak. Programın Kasım ayında ekranlara gelmesi beklenirken, İbrahim Tatlıses programı çekimleri için kamera karşısına geçerek “çok özledim be” şeklinde söylemi gündem olmuştu. Öte yandan program Kasım ayı içerisinde Star TV ekranların yayınlanacak.

9 yıllık aranın ardından ekranlara dönecek olan programda 9 yıl önce programın son bölümüne katılan isimler Kutsi ve Deniz Seki katıldı. İbrahim Tatlıses bu isimlerle yeniden başladığı yayın hayatına “nerede kalmıştık” dedirtti.