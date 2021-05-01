İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10 fakülte kuruldu!
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10...
Alkol satış yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!
Son Dakika
Alkol satış yasağı ile ilgili...
Bakan Soylu'dan terör ve uyuşturucu açıklaması
Bakan Soylu'dan terör ve uyuşturucu...
Tam kapanmanın birinci gününde toplu taşımada yoğunluk!
Son Dakika
Tam kapanmanın birinci gününde toplu...

İbo Show Ebru Yaşar kimdir, nereli? Ebru Yaşar kaç yaşında, evli mi, eşi kim?

İbo Show’un bu haftaki konuklarından Ebru Yaşar kimdir? Sevilen şarkıları ve özel hayatıyla gündemde kalan sanatçı aslen nerelidir? Ebru Yaşar’ın eşi Necat Gülseven kimdir?

01 Mayıs 2021 Cumartesi 20:19
İbo Show Ebru Yaşar kimdir, nereli? Ebru Yaşar kaç yaşında, evli mi, eşi kim?
Takip Et:

Aşkımız Buraya, Senin Anan Benim İçin Doğurmuş gibi sevilen şarkıları seslendiren sanatçı Ebru Yaşar bu hafta İbo Show’a konuk oldu. Ebru Yaşar ve eşi Necat Gülseven izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Ebru Yaşar ve eşi Necat Gülseven kimdir? İşte detaylar…

Ebru Yaşar kim?

Ebru Yaşar 8 Ağustos 1977 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. Aslen Ağrılı olan Ebru Yaşar memur bir ailenin kızıdır. Yaşar, lise eğitiminin ardından İstanbul’a yerleşerek müzik kariyerine başladı. İTÜ Türk Sanat Müziği Bölümü’nü tamamladıktan sonra 1995’te Bu Sahilde adlı ilk albümünü çıkardı. 2.klibi Vurulur Düşlerim adlı şarkı için çekildi. 1999 senesinde İbrahim Tatlıses’in desteğiyle Seni Anan Benim İçin Doğurmuş şarkısını çıkardı. Türkiye’de büyük etki yaratan şarkı sayesinde sanatçı müzik piyasasında adını duyurmayı başardı. Aynı yıl 1 milyon barajını geçen albüm, yılın en çok satan albümü oldu. Ebru Yaşar’ın adı o zamanlar İbrahim Tatlıses ile anılsa da iki sanatçı bu tür yorumları asla kabul etmedi. 

2003 yılında Aşkımız Buraya Kadar adlı albümü çıkaran şarkıcı bu albümünün ardından Aşkımız Buraya Kadar, Yeminim Var, O Değil gibi pek çok hit şarkıya imza attı. Ebru Yaşar'ın en çok satan albümlerinden biri olan Yeşillenirim albümünü 2006 senesinde piyasaya sürdü. Ebru Yaşar, 2008’de İsmail YK ile düet yaptığı Seni Seviyorum adlı şarkıyı piyasaya çıkardıktan sonra Sinan Akçıl imzalı Kararsızım şarkısına  klip çekmiştir. Ardından Ebru Yaşar, 2011 yılında Delidir şarkısı ile müzik dünyasına geri döndü. Türkçe, Kürtçe ve Arapça olarak yorumladığı çıkış şarkısı Delidir, üç gün 3 günde elektronik ortamda 57.000 kişi tarafından dinlendi. 2012 yılında ilk single çalışması olan Ağlayamıyorum yayınlandı. 2013 yılının Nisan ayında Sanat-ı Ebru adlı albümünü piyasaya çıkarttı. Ardından sadece dijital platformlarda çıkan Cumartesi isimli single çalışmasını yayımlamıştır. Ebru Yaşar, 2017'de yeni albümü Haddinden Fazla’yı yayınladı. Albümün çıkış şarkısı Gülden Mutlu'ya ait Nasıl Uyuyorsun'un klibini çeken sanatçı yine aynı albümün son klibi Öldüm Sahiden adlı şarkı için de klip çekmiştir. Daha sonra tekli single Tan Taşçı imzalı Cumartesi'yi yayınlanmıştır.

Ebru Yaşar’în eşi Necat Gülseven kimdir?

2015’de şarkıcı Ebru Yaşar ile dünya evine giren Necat Gülseven Diyarbakırlıdır. Necat Gülseven Turizm Otelcilik İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve kurucusudur.

Albümleri

 

Bu Sahilde

Sevenler Ölmez

Seni Anan Benim İçin Doğurmuş

Aşkımız Buraya Kadar

Yeşillenirim

Seviyorum Seni

Delidir

Sanat-ı Ebru

Haddinden Fazla

 

Single

 

Ağlayamıyorum

Cumartesi

Alev Alev

Kalmam




Son Güncelleme: 01.05.2021 20:19
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ebru YaşarIbo ShowNecat Gülseven
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yemin 334.bölüm fragmanı ve 2 Mayısıs 2021 Pazar özeti Kanal 7
Yemin 334.bölüm fragmanı ve 2 Mayısıs 2021 Pazar özeti Kanal 7
İbo Show Ersay Üner kimdir, nereli? Ersay Üner kaç yaşında, evli mi?
İbo Show Ersay Üner kimdir, nereli? Ersay Üner kaç yaşında, evli mi?
İbo Show Murat Dalkılıç kimdir, nereli? Murat Dalkılıç kaç yaşında, evli mi?
İbo Show Murat Dalkılıç kimdir, nereli? Murat Dalkılıç kaç yaşında, evli mi?
İbo Show Star TV canlı izle – 1 Mayısıs 2021 Cumartesi tek parça İbo Show yeni son bölüm izle
İbo Show Star TV canlı izle – 1 Mayısıs 2021 Cumartesi tek parça İbo Show yeni son bölüm izle
İbo Show Simge Sağın kimdir, nereli? Simge Sağın kaç yaşında, evli mi?
İbo Show Simge Sağın kimdir, nereli? Simge Sağın kaç yaşında, evli mi?
Dexter yeni sezonundan ilk tanıtım yayınlandı ( 9. sezon tanıtımı )
Dexter yeni sezonundan ilk tanıtım yayınlandı ( 9. sezon tanıtımı )

Popüler Haberler

Canlı izle Beşiktaş Hatayspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle BJK - Hatay maçı Selçuk Sports Netspor izle
Yemin 334.bölüm fragmanı ve 2 Mayısıs 2021 Pazar özeti Kanal 7
Sen Çal Kapımı Suzi kimdir? Nihan Şahenk biyografisi
Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm canlı yayın tek parça izle
İbo Show Ebru Yaşar kimdir, nereli? Ebru Yaşar kaç yaşında, evli mi, eşi kim?
Sen Çal Kapımı dizisi nerede çekiliyor? Dizinin çekildiği mekanlar ve semtler
İbo Show Ersay Üner kimdir, nereli? Ersay Üner kaç yaşında, evli mi?
Gönül Dağı dizisi Hemşire Elif kimdir? Zümre Meğreli kimdir, nereli yaşı kaç?
Gönül Dağı Yaşar karakterini kim canlandırıyor? Faruk Karagül kimdir?
Kuzey Yıldızı dizisi Fahriye kimdir? Ayçin İnci yaşı ve oynadığı diziler
Akrep dizisi Hacer kimdir? Demet Gül yer aldığı dizi ve film yapımları
SGK Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaşlara toplu para iadesi yapıyor!
A Spor sunucusu Çiğdem Ceylan kimdir, nereli yaşı kaç?
Kuruluş Osman dizisi Cerkutay karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Çağrı Şensoy kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
1544 TL evde bakım ödeneği başvuru şartları nelerdir? 2021 Evde bakım desteği başvuru işlemleri
Gönül Dağı dizisi Fikret kimdir? Ruhi Sarı kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Kuzey Yıldızı dizisinde Cevher karakterini Cengiz Bozkurt canlandırıyor
Gönül Dağı dizisi Zeynep kimdir? Güliz Aybay doğum tarihi
PSG Lens maçı Kylian Mbappe neden yok, sakat mı?
Gönül Dağı dizisi Serdar karakterini kim canlandırıyor? Utku Ateş biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Tam kapanmada Elektrik, doğal gaz faturaları ertelendi mi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.