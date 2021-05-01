İbo Show Ebru Yaşar kimdir, nereli? Ebru Yaşar kaç yaşında, evli mi, eşi kim?

Aşkımız Buraya, Senin Anan Benim İçin Doğurmuş gibi sevilen şarkıları seslendiren sanatçı Ebru Yaşar bu hafta İbo Show’a konuk oldu. Ebru Yaşar ve eşi Necat Gülseven izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Ebru Yaşar ve eşi Necat Gülseven kimdir? İşte detaylar…

Ebru Yaşar kim?

Ebru Yaşar 8 Ağustos 1977 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. Aslen Ağrılı olan Ebru Yaşar memur bir ailenin kızıdır. Yaşar, lise eğitiminin ardından İstanbul’a yerleşerek müzik kariyerine başladı. İTÜ Türk Sanat Müziği Bölümü’nü tamamladıktan sonra 1995’te Bu Sahilde adlı ilk albümünü çıkardı. 2.klibi Vurulur Düşlerim adlı şarkı için çekildi. 1999 senesinde İbrahim Tatlıses’in desteğiyle Seni Anan Benim İçin Doğurmuş şarkısını çıkardı. Türkiye’de büyük etki yaratan şarkı sayesinde sanatçı müzik piyasasında adını duyurmayı başardı. Aynı yıl 1 milyon barajını geçen albüm, yılın en çok satan albümü oldu. Ebru Yaşar’ın adı o zamanlar İbrahim Tatlıses ile anılsa da iki sanatçı bu tür yorumları asla kabul etmedi.

2003 yılında Aşkımız Buraya Kadar adlı albümü çıkaran şarkıcı bu albümünün ardından Aşkımız Buraya Kadar, Yeminim Var, O Değil gibi pek çok hit şarkıya imza attı. Ebru Yaşar'ın en çok satan albümlerinden biri olan Yeşillenirim albümünü 2006 senesinde piyasaya sürdü. Ebru Yaşar, 2008’de İsmail YK ile düet yaptığı Seni Seviyorum adlı şarkıyı piyasaya çıkardıktan sonra Sinan Akçıl imzalı Kararsızım şarkısına klip çekmiştir. Ardından Ebru Yaşar, 2011 yılında Delidir şarkısı ile müzik dünyasına geri döndü. Türkçe, Kürtçe ve Arapça olarak yorumladığı çıkış şarkısı Delidir, üç gün 3 günde elektronik ortamda 57.000 kişi tarafından dinlendi. 2012 yılında ilk single çalışması olan Ağlayamıyorum yayınlandı. 2013 yılının Nisan ayında Sanat-ı Ebru adlı albümünü piyasaya çıkarttı. Ardından sadece dijital platformlarda çıkan Cumartesi isimli single çalışmasını yayımlamıştır. Ebru Yaşar, 2017'de yeni albümü Haddinden Fazla’yı yayınladı. Albümün çıkış şarkısı Gülden Mutlu'ya ait Nasıl Uyuyorsun'un klibini çeken sanatçı yine aynı albümün son klibi Öldüm Sahiden adlı şarkı için de klip çekmiştir. Daha sonra tekli single Tan Taşçı imzalı Cumartesi'yi yayınlanmıştır.

Ebru Yaşar’în eşi Necat Gülseven kimdir?

2015’de şarkıcı Ebru Yaşar ile dünya evine giren Necat Gülseven Diyarbakırlıdır. Necat Gülseven Turizm Otelcilik İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve kurucusudur.

Albümleri

Bu Sahilde

Sevenler Ölmez

Seni Anan Benim İçin Doğurmuş

Aşkımız Buraya Kadar

Yeşillenirim

Seviyorum Seni

Delidir

Sanat-ı Ebru

Haddinden Fazla

Single

Ağlayamıyorum

Cumartesi

Alev Alev

Kalmam