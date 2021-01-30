İbo Show Doğa Rutkay kimdir, nereli? Doğa Rutkay kaç yaşında, evli mi?

30 Ekim 1978 tarihinde Ankara’da gözlerini açmıştır Doğa Rutkay. Ankara’da dünyaya gelen oyuncunun annesi Nuran Duru, babası ise tiyatro sanatçısı Aziz Rutkay’dır. Doğa Rutkay henüz 5 yaşında iken ailesi evliliğine son vermiştir. Üniversite eğitimini İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nde tamamlayan oyuncu 2000 senesinde mezun olmuştur.

Kendisi özel tiyatrolarda; “Terk”, “27 Numara” ve “Averaj Takımı” gibi oyunlarda boy gösterdi. Daha sonrasında Kanaltürk ekranlarına gelen “Doğayla Gece Yarısı” adlı programın sunuculuğunu yaptı.

1998 senesinin Çiçeği Büyütmek adlı sinema yapımında ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Doğa Rutkay, bu rolünden sonrasında 1999 senesinde Çağan Irmak’ın yer aldığı Günaydın İstanbul Kardeş adlı dizide oyunculuk sergiledi. 2001 senesinde başrollerinde Mehmet Ali Erbil ve Emel Sayın’ın oynadığı Aşkım Aşkım yapımında Layla karakterine hayat veren Doğa Rutkay, daha sonrasında Oya Aydoğan ve Halit Ergün’ün yer aldığı Pembe Patikler adlı dizide Zeliş karakterine hayat verdi.

2009 senesinde Turgut Özakman’ın senaristliğini yaptığı, Hamdi Alkan’ın yönetmenliğini yaptığı ve Halit Ergenç tarafından Mustafa Kemal Atatürk’ün canlandırıldığı Dersimiz Atatürk filminde Latife Hanım karakterini canlandırmıştır.

“Card Finans” reklamında da rol alan oyuncu. 2005 senesinde Kanaltürk kanalında “Doğayla Gece Yarısı” adlı programın sunuculuğunu yaptı.

3 Eylül 2014 senesinde televizyoncu olan Kerimcan Kamal ile dünya evine girdi.

Kendisi en son “Güldür Güldür” adlı program ile izleyici karşısına çıkmıştır. Güldür Güldür Show’da rol arkadaşları ise; Ali Sunal, Aylin Kontente, Alper Kul, Burak Topaloğlu, Dilşah Demir, Aziz Aslan, Çağlar Çorumlu, Meltem Yılmazkaya, Onur Buldu, Özgün Aydın, Şirincan Çakıroğlu şeklindedir.

Yer aldığı film ve diziler;

• 1998 senesinde, Cumhuriyet adlı sinema yapımı,

• 1998 senesinde, Çiçeği Büyütmek adlı televizyon dizisi,

• 1998 senesinde, Günaydın İstanbul Kardeş adlı televizyon dizisi,

• 2001 senesinde, Aşkım Aşkım adlı televizyon dizisi,

• 2001 senesinde, Dedem, Gofret ve Ben adlı televizyon dizisi,

• 2002 senesinde, Şeytan Sofrası adlı televizyon dizisi,

• 2002 senesinde, Her Şey Aşk İçin adlı televizyon dizisi,

• 2002 senesinde, Pembe Patikler adlı televizyon dizisi,

• 2004 senesinde, Şans Kapıyı Kırınca adlı sinema filmi,

• 2004 senesinde, Halk Düşmanı adlı televizyon dizisi, • 2004 senesinde, Halk Düşmanı adlı televizyon dizisi,

• 2005 senesinde, Gen adlı sinema yapımı,

• 2005 senesinde, Bendeniz Aysel adlı televizyon dizisi,

• 2005 senesinde, Dikkat Şahan Çıkabilir adlı dizide konuk oyuncu olarak yer aldı,

• 2006 senesinde, Avrupa Yakası adlı dizide yer aldı,

• 2006 senesinde, Bir İhtimal Daha Var adlı sinema filmi,

• 2007 senesinde Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım adlı sinema filmi,

• 2007 senesinde, Şölen adlı dizide oynadı,

• 2008 senesinde Aşkım Aşkım dizisinde yer aldı,

• 2009 senesinde, Dersimiz Atatürk adlı sinema filminde yer aldı,

• 2009 senesinde, Kandırmazsın Beni adlı televizyon dizisinde yer aldı,

• 2010 senesinde, Pak Panter adlı Sinema filminde yer aldı,

• 2012 senesinde, Çakallarla Dans 2 Hastayız Dede adlı sinema filmi,

• Patlak Sokaklar: Gerzomat(2012) adlı sinema filminde

• Kral Yol Olba Krallığı(2012) adlı sinema filminde,

• Süpertürk adlı Sinema filminde yer aldı,

• Güldür Güldür Show(2013-),

• Ölü ya da Diri(2013) sinema filminde yer aldı.