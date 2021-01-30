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İbo Show Didem kimdir, nereli? Didem kaç yaşında, evli mi? Didem'in soyadı nedir?

İbo Show’un 11.bölüm konuklarından biri de Oryantal Didem oldu. İzleyiciler İbo Show Didem kimdir, nereli, Didem kaç yaşında, evli mi ve Didem’in soyadı nedir sorularını araştırmaya başladı.

30 Ocak 2021 Cumartesi 19:49
İbo Show Didem kimdir, nereli? Didem kaç yaşında, evli mi? Didem'in soyadı nedir?
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9 yıllık aranın ardından ekranlara dönen İbo Show’un bugünkü konuklarından biri Didem oldu. 9 yıl önce İbo Show’da dans eden Didem’in yıllar sonra İbo Show’a konuk olması gündem oldu. Tam adı Didem Kınalı olan, izleyicilerin oryantal Didem olarak tanıdığı ünlü dansçının hayatı merak ediliyor.

Oryantal Didem kimdir?

6 Haziran 1986 yılında dünyaya gelen Didem Kınalı müzikle iç içe bir ailede büyümüştür. Babası darbukacı olan Didem, zor bir çocukluk dönemi geçirmiştir. Bir dönem çalışmak zorunlu olduğu için okulu bırakan Didem lise mezunudur.

Roman mahallesinde büyüyen Didem 1993 yılında yayınlanmaya başlayan İbo Show programında dans ederek adını duyurdu. Geçtiğimiz günlerde Söylemezsem Olmaz adlı programa konuk olan Didem, 2 yıldır bir polisle birlikte olduğunu ancak evliliği sıcak bakmadığını söylemişti.



Son Güncelleme: 30.01.2021 19:49
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Anahtar Kelimeler:
Ibo ShowDidem
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