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İbo Show Davut Güloğlu kimdir, nereli? Davut Güloğlu kaç yaşında, evli mi?

Bir süredir televizyon ekranlarında görünmeyen Davut Güloğlu İbo Show'da sevenleriyle buluşacak. İbo Show'da bu hafta misafirler içindeki isimlerden biri de Davut Güloğlu oldu. Bu bilgi ile birlikte 'Davut Güloğlu kimdir, aslen nereli, evli mi?' soruları da araştırılmaya başlandı. Davut Güloğlu ile ilgili tüm bu öğrenilmek istenenleri haberimizde derledik.

27 Şubat 2021 Cumartesi 20:26
İbo Show Davut Güloğlu kimdir, nereli? Davut Güloğlu kaç yaşında, evli mi?
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Davut Güloğlu kimdir, aslen nereli, evli mi?

 Star TV'de akşamları seyircisi ile buluşan İbo Show programı bu hafta ekranlarda bir süredir görünmeyen Davut Güloğlu'nu misafir olarak ağırlıyor. Şarkılarıyla bir dönem herkesçe bilinen ünlü sarkıcı, İbo Show'un cumartesi akşamı yayınlanacak olan yeni bölümünde sevenleri ile bir araya gelecek. Davut Güloğlu ile ilgili tüm öğrenilmek istenenler haberimizin detaylarında...

 

Davut Güloğlu kimdir?

 Davut Güloğlu, 1972 senesinde Rize'de doğdu. 11 çocuklu, memur bir baba ile ev hanımı bir annenin yedinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Genç yaşında anne ve babası hayatını kaybedince, bir dönem futbola merak sardı. Rize Belediye Spor, Salaha Spor gibi amatör futbol kulüplerinde 6 yıl futbol deneyimi yaşadı.

Yine de içindeki müzik aşkınını bastıramadı  ve 1991 yılında İstanbul’a geldi. Güloğlu, İstanbul'a gelmesinin ardından fırın, market, sürücü kursu gibi birtakım ticari işler yürüttükten sonra ailesinin büyük desteği ile 1998 senesinde ilk albümü "Sarılsam da olmayi" ile müzik piyasasına adım atmış oldu. Güloğlu, ilk albümü ile umduğu başarıyı yakalayamadı.

Kıymetli sanatçı Arif Sağ’ın kurduğu kurslara gitmeyi sürdürerek müzik bilgisini ilerletti.  Özel kurslarla çalışmalarını sürdürdü. Bu müzikal eğitimi kendi bilgi ve yetenekleri ile birleştirdi. Karadeniz ritimlerini günümüz müzik anlayışıyla harmanlayarak albümünde kendi tarz müziğini oluşturdu.

Birden fazla eser besteleyen sanatçı bu albümünde kendi eserlerini seslendirirken diğer besteci ve söz yazarlarının eserlerini de yorumladı. " NURCANIM " albümünde dört eserin söz ve müziği, bir eserin müziği, bir eserin de sözünde kendi imzası bulunuyor. İlk albümüne "ben beni yansıtamadım" adını veren sanatçı üzüntüsünü ifade ederken, sanatın eğitim ve çalışmalarla ilerlediğini kendisine bir kez daha ispatlamış oldu. Uzun süren çalışma ve araştırmalar sonucunda " NURCANIM " albümünü çıkardı.

Ocak 2001'de çıkan bu albümün ilk klibini, " NURCANIM " şarkısına ikincisini ise " BENİM BÜYÜK ALLAHIM " adlı parçalarına çekti. Son zamanlarda en fazla satan albüm listelerinde uzun bir süre baş sırada bulunan bu albüm, çektiği her yeni klibi ile de satış piyasasını dalgalandırmaya devam ediyor.

2,5 yıllık bir aradan sonra yine akıllardan çıkmayacak gibi bir albümle müziğe geri döndü. "Katula, Katula" ismini verdiği albümünü 2003 yılında çıkaran Davut Güloğlu, albümde söz yazarlığının başarısını da göstermiş oldu. On iki şarkıdan oluşan albümün aranjörlüğünü Suat Aydoğan üstlendi.

Davut Güloğlu'nun, bir şarkısında söz ve müziğini, üç şarkı da ise söz yazarlığını yaptığı albüm 1,5 senelik bir çalışmanın ürünü olarak ortaya koyuldu. Albümün stüdyo çalışmaları ise tam 1500 saat sürmüş. İlk albümdeki yakaladığı şansı kaybetmek isteyen sanatçı bu albümde de aynı ekiple çalışmayı sürdürdü.

 

Zeynel Abidin'in çektiği fotoğraflarla yazın renklerini albüme yansıtan Davut Güloğlu ekranlara çıktığı zamandan bu yana halkın büyük ilgi ve sevgisine kavuştu. Her geçen gün sevenleri ve dinleyicileri artan sanatçı bu büyük ilgiyi verdiği her yeni konserde çok daha fazla yaşıyor.

On Numara Production ismi ile bir yapım şirketi kurdu. Sanatçının en büyük amacı ise kendini özünü ve kişiliğini hiç bozmadan sanatında her geçen gün daha başarılı olmak ve bir gün Karadeniz müziğini Avrupa’ya taşıyıp sevdirmek.

1993 yılında Sibel Yıldırım ile evlenen Davut Güloğlu 2003 yılında boşandı. Bu evlilikten Cengizhan adında bir oğlu oldu.

Davut Güloğlu'nın albümleri:

Sarılsamda Olmayi Darılsamda Olmayi (1998)

Nurcanım (2001)

Katula Katula (2003)

Dur Orda Dur (2004)

Çat Çat (2005)

Kapak Olsun (2007)

Kopalım Bari (2009)

Seni Seni (2012)

 

Davut Güloğlu'nun yer aldığı filmler

Reyting Hamdi (2002)

Sev Kardeşim (2006)

Tatlı İntikam (2007)

Kırmızı Işık (2008)



Son Güncelleme: 27.02.2021 20:26
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