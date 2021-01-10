‘İbo Show’ da neler oldu? Cem Yılmaz ünlü şarkıcıya ne dedi?

Her cumartesi saat 20.00 da yayınlanan programa her hafta farklı konukların gelmesi ile evlerimizi hüzünlendiren, şenlendiren program İbrahim Tatlıses aracılığı ile devam ediyor. Programa 9 yıl ara veren usta şarkıcı ‘İBO SHOW’ ile geri dönerek, izleyicileri eskilere götürmeyi başarıyor. 9 Ocak 2021 tarihli yayında usta şarkıcının programına konuk olan kişiler ise esprileri ile herkes güldürmeyi başaran Cem Yılmaz, ‘MFÖ’ olarak tanıdığımız Mazhar Alanson, Fuat Güner, Özkan Uğur ve ünlü oyuncu Zafer Algöz konuk oldu.





MFÖ olarak bilinen şarkıcı grup Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur’un şarkıları ile devam eden programda izleyecilere müzik ziyafeti yaşatarak güzel anlar paylaşıldı.





Cem Yılmaz’ın usta şarkıcıya ‘telif’ sunması ile herkesi güldürürken çektiği ‘Gora’ ve ‘Arog’ filmi için filmin setinde sürekli 'Tek Tek' şarkısını dinlediğini ve daha sonra ikinci filmde de 'Kop Gel Günahlarından" şarkısını dinlediklerini belirten Yılmaz: ”O yüzden bizde çok ağır telifin var, onu getirdik. Nereye bırakalım abi?" sözleriyle herkesi kahkahaya boğdu.





Program sonunda twitter hesabından paylaşım yapan Cem Yılmaz program için sevenlerinden güzel yorum aldı.

