İbo Show Coşkun Sabah kimdir, nereli? Coşkun Sabah kaç yaşında, gerçek adı nedir?

Cumartesi gecelerin artık İBO SHOW ile beraber geçtiği, birbirinden farklı ünlüleri bir araya getirerek evlerimize konuk olan şarkıcılar veya oyuncular keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Son konuklarından olan Coşkun Sabah açıklamaları ve konuşmasıyla izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Bu sayede İBO SHOW izleyen insanlar Coşkun Sabah ile ilgili bilgi edinmek için ellerine telefonu aldılar. Coşkun Sabah kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? İşte tüm ayrıntılar…



Coşkun Sabah Kimdir? Kaç yaşında? Memleketi?

Doğum tarihi 16 Ekim 1952 doğumlu olan şarkıcı 68 yaşında aslen Diyarbakırlı olan sanatçı İstanbul’da yaşamaktadır. Evli ve 2 kız babasıdır. İlk zamanlar kendisini 1990 senesinde Beni Unutma ve Aşığım Sana albümü ile büyük ses getirerek 3 milyona yakın satış yapıldığı söylenmektedir. Kışları daha çok İstanbul’da sahne alan, yazın çoğunlukla beste yapmak için Bodrumun ilçesi Türkbükü’ndeki evinde kalmaktadır. Önemli şarkıcıların ise aranjörlüğünü yapmaya devam etmektedir.

“Coşkun Sabah Tarzı”

1990 yıllarda altın çağını yaşayan Sabah; tsm, pop, fantezi müzikleri ile kendini geliştirerek kendisinin dile getirdiği tabiriyle Coşkun Sabah Tarzı olarak müzikler yapmaya devam etmektedir. Son yıllarda ise çoğunlukla “elektro ud” performansı sergilemekle meşgul. 1997 yılında elektro ud ile performansını genişleten şarkıcı son zamanlarda sahnelere hep ud ile beraber çıkmaktadır. Ünlü şarkıcı Coşkun Sabah’ın yaptığı çalışmalar genellikle Albüm-kaset, cd veya müzik videoları olmak üzere değişmektedir Coşkun Sabah’ın çalışmalarından birkaç önekler;

Diskografisi

• Albüm- LP

Albüm- Kaset

• 1979 Bir Tanrıyı Bir de Beni Unutma -Burç LP-505

• 1979- İşte Bizim Hikâyemiz -Türküola Almanya 1123

• 1981- Aşk Kitabı- Türküola Almanya 1499

Albüm - CD

• 1989 - Ağlamak İstiyorum/ Anılar - Emre Plak 001

• 1990 - Beni Unutma/ Aşığım Sana - Emre Plak 013

Müzik Videoları

• 1-Anılar

• 2- Haber’in Var mı

• 3-İspanyola

• 4-Hatıram Olsun