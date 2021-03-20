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İbo Show Ceylan kimdir, nereli? Ceylan kaç yaşında, evli mi? Ceylan'ın gerçek adı nedir?

Star TV ekranlarında yayınlanan İbrahim Tatlıses'in sev sahipliği yaptığı İbo Show'a konuk olarak katılacak olan Ceylan'ın kim olduğu merak konusu oldu. Müzik camiasında önemli bir yere sahip olan Ceylan'ın hayatı merak edilmeye başlandı.

20 Mart 2021 Cumartesi 20:34
İbo Show Ceylan kimdir, nereli? Ceylan kaç yaşında, evli mi? Ceylan'ın gerçek adı nedir?
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Ceylan, 26 Haziran 1974 yılında İstanbul Fındıkzade’de dünyaya gelmiştir.

Aslen Tuncelilidir. Tam ismi Ceylan Avcı’dır. Babası Ahmet Avcı Tuncelili, annesiyse Bayburtludur. Nalan ve Nazan Avcı isminde ikiz ablası bulunmaktadır. Babası Ahmet Avcı sahnelerde ve düğünlerde saz çalan biriydi. Ceylan, 10 yaşındayken 1984’de şarkıcılığa adım atmıştır.

Çocukluğu Almanya‘da geçmiş, 7 yaşındayken Almanya’da babasıyla beraber düğün salonlarında şarkılar söylemiştir. 1983 tarihinde girdiği bir müzik yarışmasında birinci olmuştur. 1984 tarihinde Türkiye’ye ailesiyle beraber dönüş yapmıştır. 10 yaşındayken ilk albümünü yaptığı yıllarda herkes onu küçük “Küçük Ceylan” olarak tanımıştır.

1986 tarihinde yapılan “Seni Sevmeyen Ölsün” isimli albümü 1 milyon 300 bin satış rakamına ulaşarak, Türkiye’de kırılması zor bir rekoru eline almıştır.

Ceylan, 1990’da babası ve Yılmaz Köksal, Melike Zobu, Yunus Bülbül ile beraber Almanya tunesine çıktığı sıralarda Nünberg‘de, kendisini sürekli takip eden babasını geride bırakarak halasının oğlu Erhan Bozkurt ile evlenmiştir.

Kral TV’den 1999 ve 2001’de iki kez En İyi Kadın THM sanatçısı ünvanına layık görülen Ceylan, 2005’de çıkarmış olduğu “Ah Gönlüm” albümüyle Mü-yap’dan altın plak ödülünü almıştır.

Evlilikleri

1. evliliği: 1991’de Halasının oğlu Erhan Bozkurt ile evlenmiştir. Bir yılın ardından boşanma kararı almışlardır. Melodi (1992) adında bir kız çocuğu vardır.

1995’de yılında imam nikahı ile beraber olduğu Yıldıray Gürgen’den Yiğitcan (1995) isminde bir erkek çocuğu vardır.

2. evliliği: 2000’de İbrahim Tatlıses‘in ilk eşinden olan oğlu Ahmet Tatlı ile evlenmiştir. İkili sonrasında ayrılma kararı almıştır.

3. evliliği: 2006’da türkücü Murat Kurşun ile evlenmiştir. İkili 2007 yılında boşanma kararı vermiştir.

4. evliliği: 20 Eylül 2011 tarihinde Araba galericisi Güncal Tanören ile evlenmiştir. 19 Ekim 2012 tarihindeyse ayrılmışlardır.

Albümleri

01 – 1984 - Yaktı Beni - /Sevdalandım - Sah Plak-Uzelli

02 – 1985 - Bir Gün Bana Döneceksin/Mavi Mavi-Sah Plak - Uzelli

03 – 1985 - Kaderin Tuzakları - Sah Plak - Uzelli

04 – 1986 - Seni Sevmeyen Ölsün-Sah Plak - Türküola

05 – 1987 - Bırakmam Seni - Sah Plak - Minareci

06 – 1988 - Sev Beni Seveyim Seni/Annem - Sah Plak-Minareci

07 – 1988 - Sana da Güvenilmez / Ağlama Yar - Sah Plak - Bayar

08 – 1989 - Vallah /Hep Ezildim - Ceylan Müzik Üretim - Minareci

09 – 1989 - Allah Askına - Cem Müzik - Minareci

10 – 1990 - Beni Bende Bitirdiler - Ceylan Müzik Üretim - Minareci

11 – 1990 - Kadersiz Doğmuşum/Arabacı - Ceylan Müzik Üretim - Minareci

12 – 1991 - Hastayım Sana /Dinle-Güner Müzik - Minareci

13 – 1991 - Hayret Nasıl Yaşıyorum - Bayar Müzik

14 – 1992 - Geri Ver Beni - Bayar Müzik - Destan Müzik

15 – 1993 - Santaj Montaj - Özdemir Plak - Akbas Müzik

16 – 1994 - Kritık Etme Beni - Özdemir Plak - Destan Müzik

17 – 1995 - Kırçiçeğim /Ayrılmam - Özdemir Plak - Destan Müzik

18 – 1996 - Canımdan Ayırdılar/Ben Anayım - Kral Müzik

19 – 1997 – Güldestim - Prestij Müzik

20 – 1998 - Le Le Kırvo/Ağlayı Ağlayı - Prestij Müzik

21 – 2000 – Zeyno – İdobay - Akbas Müzik

22 – 2001 - Can Cana - S Müzik - Universal

23 – 2003 – Söyle - S Müzik

24 – 2004 – Gelsene - Özdemir Plak

25 – 2005 - Ah Gönlüm - Özdemir Plak

26 – 2007 - Sana Söz-Özdemir Plak

27 – 2008 - Bir Daha Mı - Özdemir Plak

28 – 2009 -Türkülerin Ceylan´I -Seyhan Müzik

29 – 2011 -Arabesk – 2011 - Seyhan Müzik

30 – 2012 - Kendisi Lazım - Fa Yapım

31 – 2014 - Bana Bir Şey Söyle - Ceylan Müzik

Filmleri ve dizileri

1998 – Aynalı Tahir (Ceylan) (TV Dizisi)

1994 – Şenlik Var (Konuk Sanatçı) (Sinema Filmi)

1993 – Üçüzler (Şarkıcı) (Sinema Filmi)

1991 – Senin Yüzünden (Sinema Filmi)

1991 – Kadersiz Doğmuşum (Sinema Filmi)

1990 – Düşte Gör (Sinema Filmi)

1990 – Acı Kader (Ceylan) (Sinema Filmi)

1989 – Çingene (Sinema Filmi)

1989 – Yüzünü Şeytan Görsün (Sinema Filmi)

1989 – Hep Ezildim (Ceylan) (Sinema Filmi)

1989 – Güneş Yine Doğacak (Ceylan) (Sinema Filmi)

1989 – Beni Bende Bitirdiler (Sinema Filmi)

1988 – Sığıntı (Sinema Filmi)

1988 – Ağlıyorum (Ceylan) (Sinema Filmi)

1988 – Acı Gurbet (Ceylan) (Sinema Filmi)

1987 – Yuvasızlar (Ceylan) (Sinema Filmi)

1987 – Annem / Bırakmam Seni (Ayşe) (Sinema Filmi)

1986 – Aşk Ve Para (Sinema Filmi)

1986 – Ana Kucağı (Ceylan) (Sinema Filmi)

1985 – Yetim (Ceylan) (Sinema Filmi)

1985 – Garibim Ceylan (Ceylan) (Sinema Filmi)

Müzik

1990 – Acı Kader (Sinema Filmi)

Müzik ekibi

1989 – Güneş Yine Doğacak (Şarkılar) (Sinema Filmi)



Son Güncelleme: 20.03.2021 20:34
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Anahtar Kelimeler:
CeylanAlbüm
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