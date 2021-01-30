İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi! Yüzde 1'e düşürüldü
Son Dakika
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi!...
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli aşı açıklaması! Etkisi diğerlerinden daha yüksek
Son Dakika
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli...
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi
Son Dakika
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine...
Bakan Koca'dan aşı açıklaması
Son Dakika
Bakan Koca'dan aşı açıklaması

İbo Show Bülent Serttaş kimdir, nereli? Bülent Serttaş kaç yaşında, evli mi?

İbo Show'un bu haftaki konuğu Bülent Serttaş kimdir? Bülent Serttaş nereli? Bülent Serttaş kaç yaşında? Bülent Serttaş'ın albümleri neler? Bülent Serttaş hangi filmlerde oynadı? Bülent Serttaş evli mi? İbo Show izleyicileri bu haftaki konuklar arasında yer alan Bülent Serttaş'ın hayatı hakkındaki detayları ve türkücülük kariyerini merakla araştırıyor.

30 Ocak 2021 Cumartesi 19:46
İbo Show Bülent Serttaş kimdir, nereli? Bülent Serttaş kaç yaşında, evli mi?
Takip Et:

İbo Show’un Bu Haftaki Konuğu Bülent Serttaş Kimdir? Bülent Serttaş Nereli?

Türk halk müziği denilince ilk akla gelen isimlerden birisi olan Bülent Serttaş’ın Star TV ekranlarında uzun zamanlardan sonra yayınlanmaya başlayan İbo Show’a konuk olacağını duyan hayranları Bülent Serttaş’ın hayatı hakkındaki detayları merakla araştırmaya başladılar.

Herkes Bülent Serttaş’ın nereli olduğunu ve kaç yaşında olduğunu araştırmalarının yanında hayatı hakkındaki detayları merakla araştırıyor.

İbo Show'un bu haftaki konukları arasında yer alan Bülent Serttaş hayatıyla gündeme geliyor. Pek çok insan onu türküleriyle tanısa da Çakallarla Dans, Patlak Sokaklar: Gerzomat filmleriyle de Bülent Serttaş ününe ün katmıştır. Selvi Serttaş ile evli ve 3 çocuk babası olan Bülent Serttaş herkes tarafından merakla araştırıyorlar.

İbo Show’un Bu Haftaki Konuğu Bülent Serttaş Kimdir?

Bülent Serttaş, 18 Kasım 1965 tarihinde Elazığ şehrinde doğmuştur. 1983 yılı itibariyle çeşitli bazı mekanlarda sahneye çıkarak şarkı söylemeye başlamıştır. Adana’da bir gazinoda şarkısını söylerken Hilmi Topaloğlu ile yolları kesişerek kendisini keşfettirmiştir.

İlk albümü olan Delikanlı’nın yayınlanmasının ardından 1997 yılında piyasaya çıkardığı Aşığım Yanmışım albümüyle herkesin dikkatini daha da üzerine çekmeyi başarmıştır. Türkücü olmasının yanı sıra 2021 yılında vizyona giren Çakallarla Dans ve 2012 yılında vizyona giren Patlak Sokaklar: Gerzomat adlı filmlerde oyunculuk yapmıştır.

Evli ve Eşi Selvi Serttaş’tan 3 çocuğu olan Bülent Serttaş, herkes tarafından sevilen bir sanatçı olmayı başarmasının yanında oldukça iyi bir babadır.

Bülent Serttaş'ın Albümleri

  • 1991: Utanıyorum (Avare Çocuk)
  • 1993: Delikanlı
  • 1995: Sen Varya Sen
  • 1997: Aşığım Yanmışım
  • 1997: Anlayacaksın - Mektup
  • 1998: Sana Yaşıyorum
  • 2000: Alın Yazımsın
  • 2001: Her Şeyine Hastayım
  • 2002: Ağlama Meleğim
  • 2005: Tükendi Dost Sohbetleri
  • 2008: Emir
  • 2011: Bitmez sana sevdalarım
  • 2013: Sen Diye Diye
  • 2017: Ablalar
  • 2019: Her Şeyine Hastayım

Single'ları

  • 2007: Ne Mutlu Türküm Diyene
  • 2013: La Bize Her Yer Ankara
  • 2015: Adamın Dibi (Çeşme)
  • 2016: Haber Gelmiyor Yardan (ft. Serdar Ortaç)
  • 2018: Bodrum Akşamları (Akustik)
  • 2019: Sevda İçerde
  • 2019: Elini Kolunu Sallayacak
  • 2020: Seyyah

Oynadığı Filmler

Çakallarla Dans 2010

  • Patlak Sokaklar: Gerzomat (General) 2012
  • Çakallarla Dans 3 2014
  • Yıldızlar da Kayar: Das Borak 2016

 



Son Güncelleme: 30.01.2021 19:46
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ibo ShowBülent Serttaş Şarkılarıİbrahim TatlısesBülent Serttaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gönül Dağı dizisi Kamuran karakterini kim canlandırıyor? Nihan Durukan Yapıcı kimdir?
Gönül Dağı dizisi Kamuran karakterini kim canlandırıyor? Nihan Durukan Yapıcı kimdir?
2021 yılı final yapan, final yapması beklenen ve erken bitip yayından kaldırılan diziler
2021 yılı final yapan, final yapması beklenen ve erken bitip yayından kaldırılan diziler
29 Ocak tv program reytingleri belli oldu
29 Ocak tv program reytingleri belli oldu
Kırmızı Oda Boncuk ölüyor mu diziden ayrılacak mı? Burcu Biricik Kırmızı Oda'dan ayrılıyor mu?
Kırmızı Oda Boncuk ölüyor mu diziden ayrılacak mı? Burcu Biricik Kırmızı Oda'dan ayrılıyor mu?
Yağmur: Kıyamet Çiçeği filmi konusu ve oyuncuları
Yağmur: Kıyamet Çiçeği filmi konusu ve oyuncuları
50m2 dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
50m2 dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

Popüler Haberler

PTTAVM ucuz ayçiçek yağı nasıl alınır? PTT ayçiçek yağı satışı ne zaman başlar?
Arka Sokaklar Rıza Baba neden karakolluk oldu?
Başakşehir Hatayspor maç özeti ve golleri izle! Hatay 5 Başakşehir 1 özet
Kamu ve özel bankaları arasında en uygun faiz imkanı olan bankalar 30 Ocak 2021 Cumartesi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Feridun Siniroğlu kimdir, nereli?
Tövbeler Olsun Makbuş kimdir? Gerçek adı nedir? Ayça Işıldar hakkında bilgiler
2021 Vodafone yükle kazan kampanyası ile 5 GB kadar bedava internet ve her yöne 1000 dakika konuşma paketi
Seni Çok Bekledim dizisi Umut kimdir? Ömer Gökay Şanlıer kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Bim Heifer sterilizasyon spreyi alınır mı? Ürün özellikleri ve yorumları
Rüyada büyük fare görmek ne demektir? Rüyada büyük fare görmenin tabiri ve anlamı
Sigara fiyatları zamdan sonra ne kadar oldu? Temmuz 2019 Sigaraya yeni zam geldi mi? Zam sonrası 2019 güncel sigara fiyat listesi!
Yakut Kırmızı filminin konusu ve oyuncuları
2020’de Vizyona Girecek Türk Yapımı Yerli Filmler
Sigortalı çalışmayanlara kredi veren bankalar listesi
Kredi Başvurusunda Sıkıntı Yaşayanlara Müjde! Bankalar Artı Para Veriyor
Gönül Dağı dizisi Hemşire Elif karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Zümre Meğreli kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
İbo Show Ali Sunal kimdir, nereli? Ali Sunal kaç yaşında, evli mi?
Hanife Gürdal boşanıyor mu? Hanife Gürdal neden boşanıyor? Hanife'nin boşanma nedeni
Gönül Dağı dizisi izlendi mi, beğenildi mi? Dizi devam eder mi?
Sen Çal Kapımı dizisi Prens Seymen kimdir? Mert Öcal'ın hayatı!
Bir Annenin Günahı dizisi İbrahim kimdir? Pamir Pekin rol aldığı yapımlar ve biyografisi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.