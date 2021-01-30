İbo Show Bülent Serttaş kimdir, nereli? Bülent Serttaş kaç yaşında, evli mi?

İbo Show’un Bu Haftaki Konuğu Bülent Serttaş Kimdir? Bülent Serttaş Nereli?

Türk halk müziği denilince ilk akla gelen isimlerden birisi olan Bülent Serttaş’ın Star TV ekranlarında uzun zamanlardan sonra yayınlanmaya başlayan İbo Show’a konuk olacağını duyan hayranları Bülent Serttaş’ın hayatı hakkındaki detayları merakla araştırmaya başladılar.

Herkes Bülent Serttaş’ın nereli olduğunu ve kaç yaşında olduğunu araştırmalarının yanında hayatı hakkındaki detayları merakla araştırıyor.

İbo Show'un bu haftaki konukları arasında yer alan Bülent Serttaş hayatıyla gündeme geliyor. Pek çok insan onu türküleriyle tanısa da Çakallarla Dans, Patlak Sokaklar: Gerzomat filmleriyle de Bülent Serttaş ününe ün katmıştır. Selvi Serttaş ile evli ve 3 çocuk babası olan Bülent Serttaş herkes tarafından merakla araştırıyorlar.

İbo Show’un Bu Haftaki Konuğu Bülent Serttaş Kimdir?

Bülent Serttaş, 18 Kasım 1965 tarihinde Elazığ şehrinde doğmuştur. 1983 yılı itibariyle çeşitli bazı mekanlarda sahneye çıkarak şarkı söylemeye başlamıştır. Adana’da bir gazinoda şarkısını söylerken Hilmi Topaloğlu ile yolları kesişerek kendisini keşfettirmiştir.

İlk albümü olan Delikanlı’nın yayınlanmasının ardından 1997 yılında piyasaya çıkardığı Aşığım Yanmışım albümüyle herkesin dikkatini daha da üzerine çekmeyi başarmıştır. Türkücü olmasının yanı sıra 2021 yılında vizyona giren Çakallarla Dans ve 2012 yılında vizyona giren Patlak Sokaklar: Gerzomat adlı filmlerde oyunculuk yapmıştır.

Evli ve Eşi Selvi Serttaş’tan 3 çocuğu olan Bülent Serttaş, herkes tarafından sevilen bir sanatçı olmayı başarmasının yanında oldukça iyi bir babadır.

Bülent Serttaş'ın Albümleri

1991: Utanıyorum (Avare Çocuk)

1993: Delikanlı

1995: Sen Varya Sen

1997: Aşığım Yanmışım

1997: Anlayacaksın - Mektup

1998: Sana Yaşıyorum

2000: Alın Yazımsın

2001: Her Şeyine Hastayım

2002: Ağlama Meleğim

2005: Tükendi Dost Sohbetleri

2008: Emir

2011: Bitmez sana sevdalarım

2013: Sen Diye Diye

2017: Ablalar

2019: Her Şeyine Hastayım

Single'ları

2007: Ne Mutlu Türküm Diyene

2013: La Bize Her Yer Ankara

2015: Adamın Dibi (Çeşme)

2016: Haber Gelmiyor Yardan (ft. Serdar Ortaç)

2018: Bodrum Akşamları (Akustik)

2019: Sevda İçerde

2019: Elini Kolunu Sallayacak

2020: Seyyah

Oynadığı Filmler

Çakallarla Dans 2010