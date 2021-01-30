İbo Show Bülent Serttaş kimdir, nereli? Bülent Serttaş kaç yaşında, evli mi?

İbo Show’un Bu Haftaki Konuğu Bülent Serttaş Kimdir? Bülent Serttaş Nereli?
Türk halk müziği denilince ilk akla gelen isimlerden birisi olan Bülent Serttaş’ın Star TV ekranlarında uzun zamanlardan sonra yayınlanmaya başlayan İbo Show’a konuk olacağını duyan hayranları Bülent Serttaş’ın hayatı hakkındaki detayları merakla araştırmaya başladılar.
Herkes Bülent Serttaş’ın nereli olduğunu ve kaç yaşında olduğunu araştırmalarının yanında hayatı hakkındaki detayları merakla araştırıyor.
İbo Show'un bu haftaki konukları arasında yer alan Bülent Serttaş hayatıyla gündeme geliyor. Pek çok insan onu türküleriyle tanısa da Çakallarla Dans, Patlak Sokaklar: Gerzomat filmleriyle de Bülent Serttaş ününe ün katmıştır. Selvi Serttaş ile evli ve 3 çocuk babası olan Bülent Serttaş herkes tarafından merakla araştırıyorlar.
İbo Show’un Bu Haftaki Konuğu Bülent Serttaş Kimdir?
İlk albümü olan Delikanlı’nın yayınlanmasının ardından 1997 yılında piyasaya çıkardığı Aşığım Yanmışım albümüyle herkesin dikkatini daha da üzerine çekmeyi başarmıştır. Türkücü olmasının yanı sıra 2021 yılında vizyona giren Çakallarla Dans ve 2012 yılında vizyona giren Patlak Sokaklar: Gerzomat adlı filmlerde oyunculuk yapmıştır.
Evli ve Eşi Selvi Serttaş’tan 3 çocuğu olan Bülent Serttaş, herkes tarafından sevilen bir sanatçı olmayı başarmasının yanında oldukça iyi bir babadır.
Bülent Serttaş'ın Albümleri
- 1991: Utanıyorum (Avare Çocuk)
- 1993: Delikanlı
- 1995: Sen Varya Sen
- 1997: Aşığım Yanmışım
- 1997: Anlayacaksın - Mektup
- 1998: Sana Yaşıyorum
- 2000: Alın Yazımsın
- 2001: Her Şeyine Hastayım
- 2002: Ağlama Meleğim
- 2005: Tükendi Dost Sohbetleri
- 2008: Emir
- 2011: Bitmez sana sevdalarım
- 2013: Sen Diye Diye
- 2017: Ablalar
- 2019: Her Şeyine Hastayım
Single'ları
- 2007: Ne Mutlu Türküm Diyene
- 2013: La Bize Her Yer Ankara
- 2015: Adamın Dibi (Çeşme)
- 2016: Haber Gelmiyor Yardan (ft. Serdar Ortaç)
- 2018: Bodrum Akşamları (Akustik)
- 2019: Sevda İçerde
- 2019: Elini Kolunu Sallayacak
- 2020: Seyyah
Oynadığı Filmler
Çakallarla Dans 2010
- Patlak Sokaklar: Gerzomat (General) 2012
- Çakallarla Dans 3 2014
- Yıldızlar da Kayar: Das Borak 2016