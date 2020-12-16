İbo Show bu haftaki yeni bölüm konukları kimler?

Uzun yıllar boyunca ekranlarda yer almayan İbrahim Tatlıses, İbo Show ile yeniden ekranlara döndü. Star TV kanalında her Cumartesi akşamı yayınlanan İbo Show programına bu hafta gelecek olan konuklar netleşti. Her hafta birbirinden önemli kişilerin yer aldığı programda bu hafta yer alacak konukların arasında Türk sanat camiasından Zara, Oktay Kaynarca, Oya Başar ve başarılı teknik direktör Yılmaz Vural olacak.

9 yıl aradan sonra ekranlara geri dönen İbo Show programı Star TV ekranlarında her Cumartesi yayınlanmaya devam ediyor. Eski yıllarda olduğu gibi yine her hafta konuk almaya devam eden programda önemli isimler bulunuyor.

İbo Show’da Bomba İsimler

İbo Show Programında bu hafta yayınlanacak olan bölümünde konuk olarak yer alacak olan isimler belli oldu. EDHO dizisinin yıldız oyuncusu Oktay Kaynarca, büyük ses sanatçısı Zara, futbol camiasının önemli teknik adamı Yılmaz Vural ve başarılı Oya Başar bu hafta İbo Show programında seyircileri ekrana kilitleyecek.

Programın yeni bölüm fragmanında Oktay Kaynarcı’nın şarkı söylemesi gözlerden kaçmadı.