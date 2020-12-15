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İbo Show bu hafta konukları kim? İbo Show 19 Aralık Cumartesi 6. bölüm tanıtım fragmanı

İbo Show 19 Aralık 2020 konukları kimler? İbo Show 19 Aralık 2020 hangi kanalda? İbo Show 19 Aralık 2020 6. bölümü saat kaçta? İbrahim Tatlıses Sevenleri İbo Show programının bu haftaki konuklarını ve programın hangi kanalda saat kaçta yayınlanacağını merakla araştırıyorlar.

15 Aralık 2020 Salı 18:43
İbo Show bu hafta konukları kim? İbo Show 19 Aralık Cumartesi 6. bölüm tanıtım fragmanı
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İbo Show Programının Bu Haftaki Konukları Kimler?

İbo Show programının yapımcılığını üstlenen Poll Production ve Global Medya şirketleridir. İbrahim Tatlıses’in eğlenceli sunumuyla ekranlara çıkan, yayınlandığı her hafta birbirinden ünlü kişilerin konuk olduğu programa bu hafta kimlerin geleceği İbrahim Tatlıses severleri tarafından merak edilmektedir.

İbo Show severler 19 Aralık 2020 Cumartesi günü ekranlara gelecek olan 6. Bölümde konukların kimler olduğunu merakla araştırıyorlar.

İbo Show’da Bu Hafta Kimler Var? Bu Haftaki Sürpriz Konuklar Kim?

İbo Show’un 19 Aralık Cumartesi günü yayınlanacak olan bölümde, birbirinden değerli sanatçılar ekranlara çıkacak.  Bu haftanın konukları ise, Zara, Oktay Kaynarca ve Oya Başar olacak.

İbo Show Hangi Kanalda? Saat Kaçta Yayınlanacak?

İbo Show yeni bölümüyle Cumartesi saat 20.00’de Star TV ekranlarında izleyicilerin huzuruna çıkacaktır



Son Güncelleme: 15.12.2020 18:43
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Anahtar Kelimeler:
Ibo Showİbrahim TatlısesEğlenceİbo Show 6.Bölüm
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