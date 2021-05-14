İbo Show bu hafta İbo Show yeni bölüm bu hafta var mı, yayınlanacak mı? İbo Show yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Ekranlara 9 sene ara verdikten sonra İbo Show ile eski günlerine dönen İbrahim Tatlıses, yeni programıyla sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. Usta isim yeni şarkısını da ilk kez İbo Show'da söylemişti. İbo Show’un yeni bölümü 15 Mayıs akşamı yayınlanmayacak. Star TV’de cumartesi akşamı İbo Show’un eski bölümlerinden oluşturulmuş bir kolaj yayınlanacak.

Tatlıses, programda birbirinden ünlü sanatçıları misafir ediyor. Ancak sevilen program geçen hafta yayınlanmadı. Programın yeni bölümü bu hafta da ekranlarda yerini almayacak.

İbo Show 15 Mayıs tarihinde bugüne kadarki en önemli saniyelerin yer alacağı kolaj bölümüyle ekranlarda yerini alacak.

Bayramın üçüncü günü yayınlanacak olan bölümde Cem Yılmaz, Hülya Avşar gibi isimlerin konuk edildiği birbirinden eğlenceli anlar izleyenleri bekliyor olacak.

İbo Show’un yeni bölümü 22 Mayıs akşamı ekranlara gelecek.