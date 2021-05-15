İbo Show bu akşam yeni bölüm neden yok? 15 Mayıs İbo Show neden yayınlanmıyor?

Türkülerin ve arabeskin kralı İbrahim Tatlıses tarafından hazırlanıp sunulan İbo Show programı yayınlandığı ilk bölümden itibaren izleyiciler tarafından ilgi ile takip edilmeye başlandı.

Her hafta yeni konuklar ve dev kadroyla izleyici karşısına çıkan program adeta resital sunmaya devam ederken bu akşam yeni bölümü bekleyen izleyicileri bir şok karşıladı. İbo Show bu akşam yayınlanmayacak. Show'un hayranları ise neden yeni bölüm olmayacak merak etmeye başladı. Tam dokuz yıl aradan sonra ekranlara dönen ve fırtınalar estiren İbo Show, bu akşam izleyici karşısına yeni bölüm ile değil de bayram özel bölümü ile çıkacak.

Yeni bölümlerin gelecek haftadan itibaren ekranlarda olması beklniyor. Her hafta çok sayıda ünlü ismi konuk eden İbo Show eğlence programı izleyicisine keyifli dakikalar yaşatmaya devam ediyor.

1993 yılının kasım ayı içerisinde yayınlanmaya başlayan ve en uzun soluklu eğlence programların başında gelen İbo Show Star TV,Kanal 6, Show TV ve Beyaz Tv ekranlarında yayınlandı. Çok çeşit olmayan yıllarda yani doksanlı yıllarda adeta evlerimizin neşesi haline gelen İbo Show'da bir dönem ufak skeçlerde yapıldı.

Elim olayın yaşandığı 2011 senesinden sonra Beyaz TV'de yayınlanırken program İbrahim Tatlıses'in iyileşme sürecinde ara verildi.