İbo Show bu akşam ne zaman, saat kaçta başlıyor? 14 Kasım Star TV yayın akışı

İbo Show 14 Kasım 2020 Yayın Saati

9 sene öncesinde İbrahim Tatlıses tarafından sunulan İbo Show ekranlara geri dönüyor. 9 yıl öncesinde yaşadığı saldırı sebebi ile ağır yaralar alan İbrahim Tatlıses, yoğun bir tedavi sürecine girmiştir. Tedavi sürecini başarılı bir şekilde tamamlayan İbrahim Tatlıses, “nerede kalmıştık?” diyerek İbo Show’ u yepyeni konuklarla tekrar yayına getireceğini duyurdu. İbo Show’ un ilk yayın tarihi 31 Ekim Cumartesi günü olarak belirlense de İzmir’ de yaşanan 6, 6 şiddetindeki deprem sebebi ile 115 vatandaş hayatını kaybetmiştir ve bunun üzerine program ertelenmiştir.

Şimdiki yayın tarihi 14 Kasım olarak belirlenen İbo Show için geri sayım başladı. İbo Show hayranları ise intenette; İbo Show yayınlanacak mı, konuklar kimler olacak, Star TV yayın akışı nedir gibi soruların cevaplarını aramaya başladı. İbo Show’ un 14 Kasım Cumartesi günü yayınlanacak ilk bölümünde konuklar, 9 sene önceki veda bölümüne katılan konuklarda yer alan Kutsi ve Deniz Seki’ dir.

İBO SHOW’ A NEDEN ARA VERİLDİ

Yayınlandığı sezonda ismini sık sık duyuran ve İbrahim Tatlıses tarafından hazırlanıp sunulan İbo Show, 9 senelik bir sürenin ardından 14 Kasım 2020 tarihi ile ekranlara tekrar dönmeye hazırlanıyor. Tam olarak 9 sene öncesinde Kutsi ve Deniz Seki’ nin konuk olduğu programın ardından, kendi aracı ile evine doğru giden İbrahim Tatlıses’e silahlı saldırı düzenlenmiştir. Ünlü sanatçının kafatasında kırıklar meydan gelmiş ve uzun bir süre yoğun tedavi altına alınmıştır. Tedavi sürecini başarı ile tamamlayan İbrahim Tatlıses, “Nerede Kalmıştık?” diyerek 14 Kasım tarihinde tekrar izleyicisi ile buluşmak için hazırlanıyor.

14 Kasım 2020 tarihinde yayınlanacak olan yeni sezonun ilk bölümü için, 9 sene öncesindeki son programda konuk olarak katılan Kutsi ve Deniz Seki var. Ayrıyeten programın ilk bölümüne konuk olarak gelecek başka ünlü sanatçılarda bulunuyor. Bu ünlüler ise; Sibel Can ve Ata Demirer’ dir.

İBO SHOW REYTİNGLERİ SARSMAYA GELİYOR!

Star TV’nin 14 Kasım 2020 yayın akışı ise şu şekilde olacak;

İbo Show 14 Kasım 2020 tarihinde ekranlara geri dönecek. Cumartesi günü yayınlanacak olan programın ise reytingleri sarsacağı bekleniyor.

*Saat 07.30’ da Medcezir,

*Saat 09.30’ da yerli bir dizi veya yerli bir film yayınlanacak,

*Saat 12.00’ da Vahe ile Evdeki Mutluluk adlı program ekranlara gelecek,

*Saat 13.30’ da yerli bir dizi veya yerli bir film yayınlanacak,

*Saat 16.20’ de yerli bir dizi ya da yerli bir film ekranlara gelecek,

*Saat 18.45’ de Star Haber,

*Saat 20.00’ da İbo Show.