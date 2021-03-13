İbo Show bitiyor mu, yayından kaldırılacak mı?

Star Tv'nin popüler programı İbo Show, sevenleriyle her hafta buluşmaya devam ediyor. Koronavirüs sebebiyle evlere kapanan vatandaş, İbrahim Tatlıses'i izleyerek stres atıyor.

Bir süredir ekranlarda olmayan Tatlıses, bu programla birlikte ekranlara geri dönerek özlemini giderdi. Yeni nesile pek hitap etmediği ve 9 sene sonra dönmesiyle reyting anlamında ilerleme kaydedemediği söylendi. Bu yüzden final yapacağı söylentileri duyulmuştu. Peki, İbo Show yayından kalkacak mı?..

Her hafta Cumartesi ekranlarına birbirinden değerli konukları ağırlayan ve izleyenlere görsel şölen sunan İbo Show, final yapacağı söylendi. Yayınlandığı gün olan dizi ve programların gerisinde kalarak istenen reyting sınırına ulaşamadığı belirlendi.

Cumartesi akşamlarının; Gönül Dağı, Kuzey Yıldızı ve Kardeşlerim gibi dizilerinin arkasında kalması, İbo Show sevenleri üzdü.

Yapım ekibinden ve kendisinden herhangi bir açıklama gelmese de 2 sayfa buna dair gelişmeleri bildirdi.

Star Tv'nin sözleşmesini 16 bölüm daha uzatarak, İbrahim Tatlıses'e 750 BİN değerinde cip hediye edildiği öğrenildi.

Yeni gelişmelere göre devam edeceği duyuruldu.