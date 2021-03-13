İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19 test cihaz geliştirildi
Son Dakika
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19...
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik yayımlandı! İşte yönetmelik şartları..
Son Dakika
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik...
AK Parti, yeni seçim yasası taslağında baraj oranını netleştirdi
Son Dakika
AK Parti, yeni seçim yasası...
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu! 2 yıla kadar hapsi istendi
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu!...

İbo Show bitiyor mu, yayından kaldırılacak mı?

Yılların eskitemediği sanatçı İbrahim Tatlıses, ekranlara İbo Show ile yeniden merhaba dedi. Sevenlerini ekrana kitleyen güzel programıyla evlere şenlik olmayı başardı. Her hafta birbirinden değerli ünlüleri programında ağırlayan Tatlıses'in programı bitiyor mu? Ayrıntılar haberimizde yer alıyor.

13 Mart 2021 Cumartesi 04:32
İbo Show bitiyor mu, yayından kaldırılacak mı?
Takip Et:

Star Tv'nin popüler programı İbo Show, sevenleriyle her hafta buluşmaya devam ediyor. Koronavirüs sebebiyle evlere kapanan vatandaş, İbrahim Tatlıses'i izleyerek stres atıyor.

Bir süredir ekranlarda olmayan Tatlıses, bu programla birlikte ekranlara geri dönerek özlemini giderdi. Yeni nesile pek hitap etmediği ve 9 sene sonra dönmesiyle reyting anlamında ilerleme kaydedemediği söylendi. Bu yüzden final yapacağı söylentileri duyulmuştu. Peki, İbo Show yayından kalkacak mı?..

Her hafta Cumartesi ekranlarına birbirinden değerli konukları ağırlayan ve izleyenlere görsel şölen sunan İbo Show, final yapacağı söylendi. Yayınlandığı gün olan dizi ve programların gerisinde kalarak istenen reyting sınırına ulaşamadığı belirlendi. 

Cumartesi akşamlarının; Gönül Dağı, Kuzey Yıldızı ve Kardeşlerim gibi dizilerinin arkasında kalması, İbo Show sevenleri üzdü.

Yapım ekibinden ve kendisinden herhangi bir açıklama gelmese de 2 sayfa buna dair gelişmeleri bildirdi.

Star Tv'nin sözleşmesini 16 bölüm daha uzatarak, İbrahim Tatlıses'e 750 BİN değerinde cip hediye edildiği öğrenildi. 

Yeni gelişmelere göre devam edeceği duyuruldu. 



Son Güncelleme: 13.03.2021 04:32
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
İbrahim TatlısesIbo ShowStartv
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Stranger Things 4. sezon ne zaman yayınlanacak? 2021 Netflix Stranger Things 4. Sezon tarihi belli oldu mu?
Stranger Things 4. sezon ne zaman yayınlanacak? 2021 Netflix Stranger Things 4. Sezon tarihi belli oldu mu?
Kanal D Camdaki Kız dizisi ne zaman başlıyor? Camdaki Kız konusu ve oyuncu kadrosu
Kanal D Camdaki Kız dizisi ne zaman başlıyor? Camdaki Kız konusu ve oyuncu kadrosu
15 Temmuz filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? 15 Temmuz filmi çekim yerleri
15 Temmuz filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? 15 Temmuz filmi çekim yerleri
Seni Çok Bekledim 7. bölüm izle - 12 Mart Cuma Seni Çok Bekledim son bölüm Star TV canlı izle
Seni Çok Bekledim 7. bölüm izle - 12 Mart Cuma Seni Çok Bekledim son bölüm Star TV canlı izle
Kağıttan Hayatlar Ali kimdir? Gerçek adı nedir? Emir Ali Doğrul hakkında bilgiler
Kağıttan Hayatlar Ali kimdir? Gerçek adı nedir? Emir Ali Doğrul hakkında bilgiler
Survivor 2021 46. bölüm fragmanı 13 mart 2021 Cumartesi
Survivor 2021 46. bölüm fragmanı 13 mart 2021 Cumartesi

Popüler Haberler

İbo Show bitiyor mu, yayından kaldırılacak mı?
Kim Milyoner Olmak İster whatsapp başvuru numarası ve başvuru formu
Çalışan annelere yardım ve destekler nelerdir? 2021
Asgari ücret alan çalışanlar ne kadar vergi ödeyecek? 2021
Bimcell 2021 yeni hat fiyatları
Twitter Spaces özelliği nedir? Twitter Spaces nasıl kullanılır
Yemin dizisine katılan Melahat Abbasova kimdir? Münevver karakteri kimdir?
SGK ölüm yardımından kimler yararlanabilir? 2021 Sgk cenaze parası ne kadar?
Kalulen emeklilikten faydalanabilecek hastalıklar hangileridir? E-devlet sgk malulen emeklilik şartları
Youtube kanal değerini ne belirler? #yil Youtube kanal satın alırken nelere dikkat etmeli?
Uyanış: Selçuklu dizisinde adı geçen Hasan Sabbah tarihte kimdir?
Yağlı saçlara evde nasıl bakım yapılır? Evde hazırlanabilecek doğal saç maskeleri 2021
SGK’dan prim iadesi talep edilebilme şartları nelerdir? SGK, SSK, emekli, Bağkur, herkesi ilgilendiriyor
2021 Ecrimisil hesaplama tablosu ve Arsa, tarım arazisi fiyatları
EYT yasası çıkarsa kimleri kapsar? 2021
BMW X1 fiziksel ve teknik özellikleri nelerdir? 2021 BMW X1 satış fiyatı listesi
Ehliyet nereden nasıl alınır? 2021 Kimler ehliyet alamaz?
Bekar olmanın yararları ve pozitif yanları 2021
İmza beyannamesi neden istenir? 2021 imza beyannamesi nerelerde kullanılır?
Kamu ve özel sektörde görevli diyetisyen maaşları ne kadardır? Diyetisyen çalışma saatleri ve 2021 güncel maaşları
2021 ÇEV bursu ne kadar? ÇEV bursu şartları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.