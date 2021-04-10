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İbo Show Bilal Sonses kimdir, nereli? Bilal Sonses kaç yaşında, evli mi?

İbo Show programına konuk olan Bilal Sonses'in hayatı izleyiciler tarafından merak edilmektedir. 1993 yılında dünyaya gelen Bilal Sonses birçok şarkının yazarıdır.

10 Nisan 2021 Cumartesi 20:01
İbo Show Bilal Sonses kimdir, nereli? Bilal Sonses kaç yaşında, evli mi?
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Sosyal medya fenomeni olan Reynmen ile Sen Aldırma şarkısına imza atan ve İbo Show programına konuk olan Bilal Sonses’İn hayatı merak edilmektedir.

Bilal Sonses kimdir?

1993 yılının 28 Ekim günü İstanbul Fatih’te doğan Bilal Sonses, önce Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’nde sonrasında ise Düzce Üniversitesi’nde okumuştur. Pek çok şarkıyı kaleme alan Bilal Sonses, Ayla Çelik’in seslendirdiği Bağdat şarkısını kaleme almıştır. Ayroca İki Kelime, Sol Yanım, Sana Bir Şey Olmasın ve Elin Olamam şarkılarını da yazmıştır.

Bilal Sonses’in şarkıları

Sevme

Sen Aldırma

Neyim Olacaktın?

İnat Keçi

Cennetten Çiçek

Görmedim Sen Gibi

Nefret

Sebepsiz Boş Yere

Geç Değil

Yara

Sonu Gelmez

Sende Kaldı Yüreğim

Son Olarak İki Kelime




Son Güncelleme: 10.04.2021 20:01
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