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İbo Show Berkay kimdir, nereli? Berkay kaç yaşında, evli mi? Berkay gerçek adı soyadı nedir?

Dokuz yıl aradan sonra tekrardan ekranlara dönen İbo Show programının bu haftaki konuklarından biri ünlü şarkıcı Berkay olacak. Ünlü şarkıcı Berkay'ın aslen nereli olduğunu, kaç yaşında ve kiminle evli olduğunu haberimizden öğrenebilirsiniz.

13 Mart 2021 Cumartesi 20:17
İbo Show Berkay kimdir, nereli? Berkay kaç yaşında, evli mi? Berkay gerçek adı soyadı nedir?
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Star Tv ekranlarında her cumartesi seyirciyle buluşan fenomen program İbo Show’un bu haftaki konukları belli oldu. Ünlü şarkıcı Berkay, 13 Mart’ta yayınlanacak İbo Show’a konuk olan isimlerden biri oldu.

Berkay Şahin kimdir?

1981 senesinden Ankara’da dünyaya gelen Berkay Şahin, aslen Artvin Arhavilidir. 2009 yılına kadar annesi ile beraber İzmir’de yaşayan Berkay, daha sonra İstanbul’a taşınmıştır. Albüm çıkarmadan önce tatil beldelerindeki mekanlarda sahneye çıkan ünlü şarkıcı, 2010 senesinde ‘Ele İnat’ adlı ilk albümünü çıkarmış ve ‘En İyi Sanatçı’ ödülünün sahibi olmuştur.

Ünlü şarkıcı Berkay Şahin, 31 Ağustos 2016 tarihinde manken Özlem Katipoğlu ile evlenmiş ve bu evlilikten Arya isminde bir kızı vardır.

Albümleri

2010 – Ele İnat

2012 – Aşk Sadece

2013 – Doksana Bir Kala

Ödülleri

2011 – 14. İstanbul Fm Altın Ödülleri (İFA), En İyi Çıkış Yapan Sanatçı – Erkek

2011 – Kral TV Müzik Ödülleri, En İyi Çıkış Yapan Sanatçı

2011 – A.G.D Ödülleri, En İyi Çıkış Yapan Sanatçı

2011 – Türkiye Engelliler Deneği Yılın En’leri,En İyi Çıkış Yapan Erkek Sanatçı

2011 – 38. Altın Kelebek Ödülleri, Türk Pop Müziği En İyi Çıkış Yapan Solist

2011 – Taksiciler Günü Ödülleri, En İyi Çıkış Yapan Sanatçı

2012 – İstanbul Kültür Üniversitesi, Yılın Pop Sanatçısı



Son Güncelleme: 13.03.2021 20:17
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Ibo ShowStar TvBerkayBerkay şahinBerkay KimdirÖzlem Katipoğlu
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