İbo Show Bedia Akartürk kimdir, nereli? Bedia Akartürk kaç yaşında, evli mi?

Türk Halk Müziği denilince akla gelen ilk isimler arasında yer alan Bedia Akartürk İzmir Ödemişli 79 yaşındaki Akartürk’ün bir kız çocuğu var. Güçlü sesi ve birçok sanatçıdan farklı eşsiz yorumu ile kendinden söz ettiren Akartürk hayatı boyunca birçok ödüllere imza atmış başarılı bir kadındır.





Atilla Seller ile evliliği olan usta sanatçı eşini 2007 yılında kalp krizi sonucu kaybetti. Altın Plak ve Altın Taç gibi önemli ödüllerle adını duyuran sanatçı memleketi Ödemiş’te kendisine ait müzesi bulunmaktadır.





1941 doğumlu sanatçı ailenin tek çocuğudur. Küçük yaşlarda müziğe başlayan usta sanatçı 9 yıl kadar İzmir Radyosu’nda görev yapmıştır. Ankara Radyosuna geçerek orada müzikal projelere imza atan Akartürk 6 sinema filmi ve birçok albüme imzasını atmıştır. Sayısız konserler veren ve halkla iç içe olan Akartürk şu an İstanbul’da yaşamaktadır.