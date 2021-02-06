İbo Show Ayşe Mine kimdir, nereli? Ayşe Mine kaç yaşında, evli mi?

Ayşe Mine’nin gerçek adı Ayşe Akyüz’dür. Kendisi 30 Ocak 1961 yılında İstanbul’da doğmuştur. Annesi İstanbullu, babası Trabzonludur. Demek Ki Öyle ismini verdiği 45’lik ilk şarkısını daha 16 yaşındayken çıkarmıştır. Şarkı ile kısa sürede ünlenmeyi başarmıştır. Pop müzik plaklarıyla sektöre ilk adımını atan Ayşe Mine, daha sonra arabesk müziğe geçiş yapmıştır. Kendi söylemiyle “kırık arabesk” tarzında kaset ve plaklar çıkartmıştır. O Gün Gelmesin isimli albümü 1982’de çıkmış ve 1 milyon barajını geçmiştir. Çıkardığı Erkek Milleti ismini verdiği plağı sayesinde Altın Long Play Ödülü’nü kazanmıştır. 1994’te Mutlugiller isimli dizide başrol olarak yer almıştır. OnurAkayMedya tarafından Yaşam Boyu Onur Ödülü’nü kazanmıştır.

Müzik hayatı

Ayşe Mine, Radife Erten’in verdiği müzik eğitimiyle 13 yaşında müziğe başlamıştır. Daha 16 yaşında gencecik bir kızken ilk 45’lik plağını yayınlamıştır. Şarkıları TRT kontrolünden geçemediği için istediği çıkışı yakalayamamıştır. Piyasada yayınlanan şarkıları çok beğenilmiştir. Pop müzikle sektöre girmesine rağmen daha sonra arabesk türünde şarkılar yapmaya başlamıştır. Babası yorgancı olduğu için Ayşe Mine’ye “Yorgancının Kızı” denmiştir. Bu unvan sayesinde kendisine olan ilgi artışa geçmiştir. Mine, 1978’de Hürriyet Gazetesi Altın Kelebek Ödülü’ne layık görülmüştür. Ödül Hürriyet Gazetesi tarafından verilmiştir. Ayşe Mine, 2019’da OnurAkayMedya tarafından Yaşam Boyu Onur Ödülü’nü kazanmıştır. Mine, Eurovision yarışmasına da katılmıştır. Seçmelerde yanında Atilla Atasoy ve Dağhan Baydur yer almıştır. Mine, Eurovision seçmesinde yarı finale yükselmeyi başarmıştır ancak ne yazık ki finale yükselememiştir. O Gün Gelmesin isimli albümü 1982’de çıkmış ve 1 milyon barajını geçmiştir. Bu albümün en popüler iki şarkısı Neredesin Ey Talih ve Günün Birinde olmuştur. Bir Sen Kaldın isimli albümü 1990’ların en çok satılan albümlerinden biri olmuştur. Şarkı radyolarda sürekli çalmış ve yılın Hit’leri listesine girmeyi başarmıştır. 1988’de çıkan Suskunum Çok isimli albümü de çok fazla satmış ve bu albümün en sevilen parçası Gözlerin Doğuyor Gecelerime olmuştur. Bu şarkı sonradan Zeki Müren tarafından seslendirilmiştir. Şarkı ilk zaman olduğu yine patlama yaşamıştır. Ünlü şarkıcı, 2019’da Türk Sanat Müziği sanatçısı Onur Akay ile düet yapmıştır. Yakalım Gemileri isimli şarkıyı beraber seslendirmişlerdir. Mine, yıllar sonra yeniden sahnelere dönmüştür.

Kendisine Altın Long Play Ödülü’nü kazandıran “Erkek Milleti” isimli şarkısıyla aynı ada sahip olan filmde Murat Soydan ile 1986’da başrolü paylaşmıştır. Filmin üzerinden 8 yıl geçtikten sonra Mutlugiller isimli dizide başrol olarak yer almıştır.

Aşk hayatı

Ayşe Mine, 1979 yılında Ergün Günaydın ile dünya evine girmiştir. Çiftin, Cenk ve Berk isminde 2 erkek çocuğu 1 yıl arayla dünyaya gelmiştir. Çift daha sonra boşanmıştır.