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İbo Show Aydemir Akbaş kimdir, nereli? Aydemir Akbaş kaç yaşında, evli mi, eşi kim? Aydemir Akbaş gerçek adı nedir?

Aydemir Akbaş Türk sinema ve tiyatro tarihinin önemli isimleri arasında yer almaktadır. Kariyeri boyunca sayısız sinema filmi ve tiyatro oyunlarında yer alan Aydemir Akbaş’ın İBO SHOW’a katılmasının ardından Aydemir Akbaş kaç yaşında, evli mi? Aydemir Akbaş kimdir? soruları araştırılmaya başladı. Merak edenler için Aydemir Akbaşın hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler haberimizde.

05 Haziran 2021 Cumartesi 20:05
İbo Show Aydemir Akbaş kimdir, nereli? Aydemir Akbaş kaç yaşında, evli mi, eşi kim? Aydemir Akbaş gerçek adı nedir?
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Aydemir Akbaş İstanbul doğumlu Anavut asıllı oyuncudur. Aynı zamanda senaristlik, yönetmenlik, gazetecilik ve spor yazarlığı yapmıştır. 25 Şubat 1936 doğumlu başarılı oyuncunun babası Anavut kökenli annesi ise Trabzon Sürmenelidir. Eğitimini İstanbul Galatasaray Lisesinde yaptıktan sonra bir süre hayatına gazetecilik yaparak devam etmiştir.

Gülriz Sururi, Ayfer Feray-Nisa Serezli, Ali Poyrazoğlu gibi o dönemin ünlü tiyatrocuları karşılaştıktan sonra hayatına tiyatro yaparak devam ettirme kararı aldı. Dönemin başarılı tiyatro oyunlarından Keşanlı Ali Destanı, Direkler Arası, Zilli Zarife, Ferhat ile Şirin gibi oyunlarda performans gösterdi.

Aydemir Akbaşın sinema serüveni 1964 yılında başarılı yönetmen Atıf Yılmazın yönettiği Keşanlı Ali Destanı’nda oynaması ile başladı. Bu dönemden itibaren Yılmaz Güneyin yönettiği birçok filimde de yer aldı. Sinema hayatında yükselerek devam eden Aydemir Akbaş tiyatrodan da bağını koparmadı. 1968’de Ayfer Feray-Nisa Serezli Tiyatrosunda 7 Kocalı Hürmüz oyununda yer aldı. 1969’da Gülriz Sururi- Engin Cezzar Tiyatrosunun ortaklarından biri oldu ve bu tiyatro sahnesinde birçok oyunda baş gösterdi. Oynadığı Düşenin Dostu ve Nikâh Kâğıdı oyunları ile adından söz ettiren başarılı tiyatrocu birçok oyunda da yönetmenlik yaptı.  1974 yılında Yeşilçam’da seks filmi rüzgârlarının estiği dönemde çok sayıda erotik ve komedi filmlerinde de yer aldı. Bu dönemde İbrahim Tatlıses ile çalışmalar yaparak senaryo çalışmalarında bulundu.

Yeni neslin çoğu onu Şafak Sezer ile yaptığı Kolpaçina ile tanısa da Aydemir Akbaş 40’ı komedi türünde olmak üzere 127 filimde rol aldı, 8 filmin yönetmenliğini ve 30’dan fazla tiyatro oyununda yer alarak büyük başarılar elde etti.

Aydemir Akbaş evli mi?

Aydemir Akbaş kendisi gibi tiyatrocu olan eski eşi Beyhan Benek ile 1964 yılında evelenmiş olmasına karşın bu evlilikte iki kez boşanma ve üç kez evlilik yaşanmıştır.


Son Güncelleme: 05.06.2021 20:05
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