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İbo Show Ali Sunal kimdir, nereli? Ali Sunal kaç yaşında, evli mi?

İbo Show'un bu akşamki konuklarından biri de Ali Sunal oluyor. Ali Sunal hakkında merak edilenleri haberimizde paylaştık.

30 Ocak 2021 Cumartesi 19:47
İbo Show Ali Sunal kimdir, nereli? Ali Sunal kaç yaşında, evli mi?
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Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan eğlence programı İbo Show’un bu haftaki konuklarından biri de merhum Kemal Sunal’ın oğlu Ali Sunal oluyor.

Ali Sunal kimdir?

1977 yılı İstanbul doğumlu olan Ali Sunal, sinema ve dizi oyuncusudur. Ali Sunal babası Kemal Sunal ile oynadığı Propaganda filmindeki Mahmur rolü ve En Son Babalar Duyar dizisindeki Mustafa rolü ile ün kazanmıştı.

Oyuncu eğitimini Yeditepe Üniversitesi işletme ile tamamlamıştır. Bunun yanı sıra Sadri Alışık Kültür Merkezi Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu topluluklarında çalışmıştır. 1999 senesinde işletme fakültesinden mezun olan oyuncu, şuan Tiyatro İstanbul bünyesinde yer alıyor. 2011 senesinde Gökçe Bahadır ile evlenmiş fakat 2012 senesinde boşanmıştır. Oyuncu 2018 senesinde avukat Nazlı Kurbanzade ile evlenmiştir. Ali Sunal şuan Güldür Güldür Show’da kareografi yönetmenliği yapmaktadır.

Yer aldığı projeler:

1995 yılında Aşk Üzerine Söylenmemiş Herşey

1999 yılında Propaganda Mahmut Babası Kemal Sunal ile oynadığı tek film.

2003 yılında Okul Alparslan Bey

2006 yılında Kısık Ateşte 15 Dakika Erhan

2007 yılında Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım Sivil Polis Konuk oyuncu

2008 yılında Sıfır Noktası Ozan Televizyon filmi

2011 yılında Banka Yapım aşamasında 2011

2014 yılında Yusuf Yusuf Dolmuş Şöförü Başrol oyuncusu

2015 yılında  Hayat Öpücüğü Metin Başrol oyuncusu

2016 yılında Dedemin Fişi Rıfat Çirci Sırat Çirci rolü ile konuk oyuncu

1997 yılında Şaban ile Şirin

2000 yılında Fosforlu Cevriye'de Sivil Polis rolü

2002 yılında En Son Babalar Duyar'da Mustafa rolü

2004 yılında Sayın Bakanım'da Cömert rolü

2005 yılında  Kanlı Düğün'de Orhan rolü

2007 yılında Komedi Dükkanı'nda Konuk oyuncu olarak

2008 yılında Benim Annem Bir Melek'de Çetin Turuncu rolü ile

2010 yılında Yaprak Dökümü'nde Serhat rolü ile 5. sezonda

2011 yılında 5'er Beşer'de Aziz Güngör Esen rolü

2011 yılında Huzurum Kalmadı

2012 yılında İnsanlar Alemi Aziz

2013 yılından beri günümüzde de dahil olmak üzere Güldür Güldür Aziz Sunucu Ve Oyuncu



Son Güncelleme: 30.01.2021 19:47
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Anahtar Kelimeler:
IboshowAliSunalIbrahimtatlıses
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