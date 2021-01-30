İbo Show Ali Sunal kimdir, nereli? Ali Sunal kaç yaşında, evli mi?

Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan eğlence programı İbo Show’un bu haftaki konuklarından biri de merhum Kemal Sunal’ın oğlu Ali Sunal oluyor.
Ali Sunal kimdir?
1977 yılı İstanbul doğumlu olan Ali Sunal, sinema ve dizi oyuncusudur. Ali Sunal babası Kemal Sunal ile oynadığı Propaganda filmindeki Mahmur rolü ve En Son Babalar Duyar dizisindeki Mustafa rolü ile ün kazanmıştı.
Oyuncu eğitimini Yeditepe Üniversitesi işletme ile tamamlamıştır. Bunun yanı sıra Sadri Alışık Kültür Merkezi Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu topluluklarında çalışmıştır. 1999 senesinde işletme fakültesinden mezun olan oyuncu, şuan Tiyatro İstanbul bünyesinde yer alıyor. 2011 senesinde Gökçe Bahadır ile evlenmiş fakat 2012 senesinde boşanmıştır. Oyuncu 2018 senesinde avukat Nazlı Kurbanzade ile evlenmiştir. Ali Sunal şuan Güldür Güldür Show’da kareografi yönetmenliği yapmaktadır.
Yer aldığı projeler:
1995 yılında Aşk Üzerine Söylenmemiş Herşey
1999 yılında Propaganda Mahmut Babası Kemal Sunal ile oynadığı tek film.
2003 yılında Okul Alparslan Bey
2006 yılında Kısık Ateşte 15 Dakika Erhan
2007 yılında Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım Sivil Polis Konuk oyuncu
2008 yılında Sıfır Noktası Ozan Televizyon filmi
2011 yılında Banka Yapım aşamasında 2011
2014 yılında Yusuf Yusuf Dolmuş Şöförü Başrol oyuncusu
2015 yılında Hayat Öpücüğü Metin Başrol oyuncusu
1997 yılında Şaban ile Şirin
2000 yılında Fosforlu Cevriye'de Sivil Polis rolü
2002 yılında En Son Babalar Duyar'da Mustafa rolü
2004 yılında Sayın Bakanım'da Cömert rolü
2005 yılında Kanlı Düğün'de Orhan rolü
2007 yılında Komedi Dükkanı'nda Konuk oyuncu olarak
2008 yılında Benim Annem Bir Melek'de Çetin Turuncu rolü ile
2010 yılında Yaprak Dökümü'nde Serhat rolü ile 5. sezonda
2011 yılında 5'er Beşer'de Aziz Güngör Esen rolü
2011 yılında Huzurum Kalmadı
2012 yılında İnsanlar Alemi Aziz
2013 yılından beri günümüzde de dahil olmak üzere Güldür Güldür Aziz Sunucu Ve Oyuncu