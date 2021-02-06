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İbo Show Ahmet Selçuk İlkan kimdir, nereli? Ahmet Selçuk İlkan kaç yaşında, evli mi?

Star TV ekranlarında yayınlanan İbo Show programının bu haftaki konuklarından biri ünlü şair Ahmet Selçuk İlkan olacak. Bugüne kadar yazdığı şiirler ve şarkı sözleri ile tanınan usta sanatçı hakkındaki bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

06 Şubat 2021 Cumartesi 20:33
İbo Show Ahmet Selçuk İlkan kimdir, nereli? Ahmet Selçuk İlkan kaç yaşında, evli mi?
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Star TV ekranlarında yayınlanan fenomen program İbo Show’a, bu haftaki konuklarından bir taneside kendisini ayrılıkların şairi olarak tanımlayan ünlü şair Ahmet Selçuk İlkan olacak.

Ahmet Selçuk İlkan kimdir?

Ünlü şair Ahmet Selçuk İlkan, 26 Ekim 1955 tarihinde Adana’da dünyaya geldi. Lise yıllarında şiir yazmaya başlayan İlkan, 1973 senesinde Berlin Teknik Üniversitesinde mimarlık eğitimi almaya başladı. 1975 senesinde Hayat Dergisi’nin yaptığı şiir yarışmasında ‘Hatırlar mısın?’ adlı şiiri ile birinci oldu.

1976 senesinde Almanya’daki mimarlık eğitimini yarıda bırakıp Türkiye’ye dönen İlkan, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı bölümüne girdi. 1978 senesinde şarkı sözleri yazmaya başlayan İlkan, 1980 senesinde üniversite eğitimini tamamladı.

Binden fazla eseri bulunan usta sanatçı kendisini ayrılıkların şairi ve yalnızlık ozanı olarak tanımlıyor. İlkan’ın günümüze kadar 6 kitabı ve 10 şiir albümü çıkarmıştır.



Son Güncelleme: 06.02.2021 20:33
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Anahtar Kelimeler:
Ibo ShowAhmet Selçuk Ilkan
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