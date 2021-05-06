İbo Show 8 Mayıs günü yayınlanacak mı?

Star TV ekranlarında yayınlanan İbo Show programının 8 Mayıs günü Cumartesi günü yayınlanıp yayınlanmayacağı merak edildi. Poll Production ve Global Medya’nın yapımcılığını üstlendiği, İbrahim Tatlıses’in sunuculuğunu yaptığı İbo Show 8 Mayıs Cumartesi günü yeni bölümü yayınlanmayacak. Her hafta birbirinden ünlü isimlerin konuk olduğu İbo Show programının yeni bölümleri Cumartesi akşamları yayınlanmaktadır. Seyirciler tarafından yakından takip edilen İbo Show 8 Mayıs günü yayınlanmayacak olması seyircileri üzerken İbo Show’un neden yayınlanmayacağı araştırılmaya başlandı.

İbo Show 8 Mayıs günü neden yayınlanmayacak?

İbo Show yayından kalktı mı?

İbo Show 8 Mayıs Cumartesi gününün Mübarek Ramazan ayının Kadir Gecesine denk geldiği için yayınlanmayacak. Star TV’de 8 Mayıs günü İbo Show gibi bir eğlence programı yerine dini bir program yayınlanacak. 8 Mayıs günü Kadir Gecesi olduğu için herkes evinde ibadet edecek bu sebepten dolayı televizyonlarda eğlence programlar değil de dini programlar izlenecektir. Bu yüzden Star TV reytingleri düşmesin diye İbo Show programı yayınlanmayacak onun yerine Kadir Gecesi özel program yayınlanacaktır.

İbo Show programı yayından kalkmamıştır. Sadece 8 Mayıs günü Kadir Gecesi olduğu için yayınlanmayacaktır. İbo Show 15 Mayıs günü kaldığı yerden devam edecektir. İbo Show birbirinden ünlü konukları ile 15 Mayıs Cumartesi günü Star TV’de yayınlanacaktır.