İbo Show 8 Mayıs günü yayınlanacak mı?

Star TV ekranlarında yayınlanan İbo Show programının 8 Mayıs günü Cumartesi günü yayınlanıp yayınlanmayacağı merak edildi. Poll Production ve Global Medya’nın yapımcılığını üstlendiği, İbrahim Tatlıses’in sunuculuğunu yaptığı İbo Show 8 Mayıs Cumartesi günü yeni bölümü yayınlanmayacak. Her hafta birbirinden ünlü isimlerin konuk olduğu İbo Show programının yeni bölümleri Cumartesi akşamları yayınlanmaktadır. Seyirciler tarafından yakından takip edilen İbo Show 8 Mayıs günü yayınlanmayacak olması seyircileri üzerken İbo Show’un neden yayınlanmayacağı araştırılmaya başlandı.
İbo Show 8 Mayıs günü neden yayınlanmayacak?
İbo Show yayından kalktı mı?
İbo Show programı yayından kalkmamıştır. Sadece 8 Mayıs günü Kadir Gecesi olduğu için yayınlanmayacaktır. İbo Show 15 Mayıs günü kaldığı yerden devam edecektir. İbo Show birbirinden ünlü konukları ile 15 Mayıs Cumartesi günü Star TV’de yayınlanacaktır.