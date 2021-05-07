İbo Show 8 Mayıs Cumartesi neden yok, neden yayınlanmıyor? İbo Show bitti mi?

Star TV’nin her cumartesi seyirciyi ekrana kilitleyen müzik ve eğlence programı İbo Show bu hafta tanıtım yayınlamadı. Star TV yayın akışında da yer almayan program neden yok izleyiciler tarafından oldukça merak ediliyor. Programın hayranları İbo Show neden yok, bitti mi sorularına yanıt ararken beklenen açıklama nihayet geldi.

8 Mayıs’ta İbo Show neden yok?

Star TV’nin sevilen müzik ve eğlence programı İbo Show bu hafta yayınlanmayacak. Programın bu hafta Müslüman alemi tarafından kutsal olan Kadir Gecesi’ne denk geliyor olması nedeniyle kanal yönetimi bu hafta İbo Show’un yayınlanmamasına karar verildi. Star Tv yayın akışından değişiklik yaptı ve cumartesi günü yayın akışını yayınladı.

Star TV 8 Mayıs yayın akışı

07:00 Medcezir

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Bekir köse ile İftara Doğru

15:30 Yerli dizi tekrar/sinema

19:00 Star Haber

20:00 Görevimiz Tehlike: Yansımalar

Efsane program İbo Show yıllar sonra Star TV’de ekrana dönmesinin ardından bu hafta yeni sezon yayınına ara verdi. Programın hayranları neden bu hafta yok sorularına heyecanla yanıt ararken beklenen açıklama yapıldı. İbo Show bu hafta kandil sebebiyle yayınlanmayac.14 Mayıs tarihinde kaldığı yerden devam edecek. Programın yeni bölüm konukları ise henüz belli olmamakla birlikte 14 önümüzdeki günlerde belli olması bekleniyor.