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İbo Show 7. Bölüm konukları kim olacak? 26 Aralık Cumartesi İbo Show yeni bölüm konukları ve fragmanı

İbo Show'un 7. bölümünde kimler var? İbo Show ne zaman? İbo Show hangi kanalda? İbo Show'un bu haftaki konukları kimler? İbo Show'da bu hafta neler olacak? İbo Show izleyicileri programın 7. bölümünde kimlerin olduğunu merakla araştırıyor.

23 Aralık 2020 Çarşamba 01:26
İbo Show 7. Bölüm konukları kim olacak? 26 Aralık Cumartesi İbo Show yeni bölüm konukları ve fragmanı
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İbo Show Programının Bu Haftaki Konukları Kimler? 7. Bölüm Fragmanı Yayınlandı!

İbo Show yayınlandığı her hafta birbirinden ünlü kişilerin konuk olduğu programa bu hafta kimlerin geleceği İbrahim Tatlıses severler tarafından merakla araştırılmaktadır.

İbo Show eğlence programının 26 Aralık 2020 Cumartesi günü ekranlara gelecek olan 7. Bölümde konukların kimler olacağını araştırıyorlar. 

İbo Show’da Bu Hafta Kimler Olacak?

İbo Show’un 26 Aralık Cumartesi günü yayınlanacak olan bölümde, birbirinden değerli isimler ekranlara çıkacak.  Bu haftanın konukları ise, Coşkun Sabah, Saba Tümer, Okan Bayülgen ve Linet olacak.

İbo Show yeni bölümüyle Cumartesi saat 20.00’de Star TV ekranlarında izleyicilerin huzuruna çıkacaktır.

 




Son Güncelleme: 23.12.2020 01:26
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Anahtar Kelimeler:
İbo Show 7. BölümStar TvEğlence Programıİbrahim TatlısesMüzik Ve Eğlence
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