İbo Show 31 Aralık yılbaşı gecesi konukları kimler? İbo Show yılbaşı özelde kimler var?

İbo Show son bölümünde yine büyük isimleri ağırladı. 26 Aralık günü yayınlanan bölümde Saba Tümer ve Coşkun Sabah ağırlandı. Yılbaşı gecesi özel bölümü ile de kimlerin konuk olarak çağırılacağı merak ediliyor.

Yılbaşı akşamı özel yayın ile ekrana çıkacak olan İbo Show Seda Sayan’ı ve Bülent Ersoy’u ağırlayacak.