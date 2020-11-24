İbo Show 3. bölüm konukları kimler? Star TV İbo Show yeni bölüm fragmanı ve 28 Kasım Cumartesi konukları

ekranlarında izleyenlerle kısa süre önce buluşmaya başlayan ve Poll Production ile Global Medya tarafından ortaya konankapsamındaki araştırmalar devam ediyor. Her hafta ünlü türkücü İbrahim Tatlıses tarafından sunulan ve birbirinden tanıdık isimlerin konuk olarak ağırlandığı İbo Show’un 3. Bölümünde yine oldukça ünlü isimler yer alacak. Yapılan açıklamalara göre İbo Show’un yeni bölümünde ünlü şarkıcılar Kibariye, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici konuk olarak yer alacaklar.

Sevilen program İbo Show her Cumartesi günü saat 20.00’da Star TV ekranlarında yerini alıyor!