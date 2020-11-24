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İbo Show 3. bölüm konukları kimler? Star TV İbo Show yeni bölüm fragmanı ve 28 Kasım Cumartesi konukları

Seneler sonra yeniden televizyon ekranlarındaki yerini alan İbo Show birbirinden ünlü konukları ağırlamaya devam ediyor. Son olarak İbo Show'un 3. bölümünde hangi ünlülerin konuk olarak yer alacakları belli oldu...

24 Kasım 2020 Salı 01:00
İbo Show 3. bölüm konukları kimler? Star TV İbo Show yeni bölüm fragmanı ve 28 Kasım Cumartesi konukları
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Star TV ekranlarında izleyenlerle kısa süre önce buluşmaya başlayan ve Poll Production ile Global Medya tarafından ortaya konan İbo Show kapsamındaki araştırmalar devam ediyor. Her hafta ünlü türkücü İbrahim Tatlıses tarafından sunulan ve birbirinden tanıdık isimlerin konuk olarak ağırlandığı İbo Show’un 3. Bölümünde yine oldukça ünlü isimler yer alacak. Yapılan açıklamalara göre İbo Show’un yeni bölümünde ünlü şarkıcılar Kibariye, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici konuk olarak yer alacaklar.

Sevilen program İbo Show her Cumartesi günü saat 20.00’da Star TV ekranlarında yerini alıyor!




Son Güncelleme: 24.11.2020 01:16
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Ibo ShowStar Tv
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