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İbo Show 23 Ocak Cumartesi 11. bölüm konukları belli oldu

9 yıl sonra ekranlara dönen İbo Show izleyicilerden tam not aldı. Cumartesi akşamları ekranlara gelen İbo Show’un 23 Ocak Cumartesi konukları merak ediliyordu. İbo Show’un 11.bölüm konukları belli oldu.

22 Ocak 2021 Cuma 13:30
İbo Show 23 Ocak Cumartesi 11. bölüm konukları belli oldu
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Star TV ekranlarından yayınlanmaya başlayan İbo Show reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Cumartesi akşamları sevilen şarkıcıların konuk olduğu program izleyenleri müziğe doyuruyor. İzleyiciler İbo Show’un 23 Ocak Cumartesi günü yayınlanacak 11.bölüm konuklarını merak ediyordu.

İbo Show 11.bölüm konukları belli oldu. 23 Ocak Cumartesi günü İbo Show’da Ebru Yaşar, Resul Dindar, Selçuk Balcı ve Çetin Altay konuk olacak.

Sevilen programın bu bölümünde bir ilk de yaşanacak. Yıllar önce araları bozulan İbrahim Tatlıses ile Ebru Yaşar 15 yıllık küslüğü Cumartesi günü bitirecek. Ayrıca araları bozuk olan Selçuk Balcı ve Resul Dindar’da programda uzun süre sonra bir araya gelecek.




Son Güncelleme: 22.01.2021 13:30
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Anahtar Kelimeler:
Ibo ShowEbru YaşarKonuklarStar Tv
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