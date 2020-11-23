İbo Show 2020 ne zaman başlayacak, yayın tarihi belli oldu mu? Bu hafta Star TV ekranlarında İBO Show olacak mı?

İbrahim Tatlıses’in reyting rekorları kırdığı müzik programı İbo Show 19 Kasım 1993 tarihinde yayın hayatına aşlamış ve yaşanan olaylar dolayısı ile 14 Mart 2011’de final yaparak son bulmuştu. Sağlık durumunda sürekli düzelme yaşayan Tatlıses’in ise hayali programında tekrar şarkı söylemek. Başından aldığı kurşun darbesi sonrasında 6 yıl boyunca konuşamayan ancak beyin fonksiyonlarının günden güne iyileşerek düzelme gösteren Tatlıses yeniden ekranlara dönebilmek için büyük çaba gösteriyor.

İbo Show ne zaman başlayacak?

9 yıllık bir ara sonrasında 2020 yılında tekrar ekranlara gelmesi planlanan müzik programının yapımcılığını Global Yapımcılık üstlenecek. Star TV ekranlarında başlayacak. Ekim ayında çekimlerine başlanması planlanan programın yine Ekim ayında başlaması amaçlanıyor.

Eski zamanlarda olduğu gibi gününün yine Pazar akşamı olması planlanan programın haftalık olarak ekranlara gelmesi bekleniyor.

Talihsiz olayın yaşandığı o gece, İbo Show’un konukları olan Kutsi ve Deniz Seki, yıllar sonra yeniden “nerede kalmıştık?” diyerek ilk bölümün açılışını yapıacaklar.