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İbo Show 2020 ne zaman başlayacak? İbo Show yayın tarihi ve ilk konukları belli oldu mu?

Televizyon ekranlarında uzun yıllar boyunca reyting rekorlarını alt üst eden İbo Show tekrar ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Kendi yayın saatinde ve gününde başlaması planlanan İbo Show hakkında detayları ise İbrahim Tatlıses hayranları merak ediyor.

19 Ekim 2020 Pazartesi 07:34
İbo Show 2020 ne zaman başlayacak? İbo Show yayın tarihi ve ilk konukları belli oldu mu?
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İbrahim Tatlıses’in reyting rekorları kırdığı müzik programı İbo Show 19 Kasım 1993 tarihinde yayın hayatına aşlamış ve yaşanan olaylar dolayısı ile 14  Mart 2011’de final yaparak son bulmuştu. Sağlık durumunda sürekli düzelme yaşayan Tatlıses’in ise hayali programında tekrar şarkı söylemek. Başından aldığı kurşun darbesi sonrasında 6 yıl boyunca konuşamayan ancak beyin fonksiyonlarının günden güne iyileşerek düzelme gösteren Tatlıses yeniden ekranlara dönebilmek için büyük çaba gösteriyor.

İbo Show ne zaman başlayacak?


9 yıllık bir ara sonrasında 2020 yılında tekrar ekranlara gelmesi planlanan müzik programının yapımcılığını Global Yapımcılık üstlenecek. Star TV ekranlarında başlayacak. Ekim ayında çekimlerine başlanması planlanan programın yine Ekim ayında başlaması amaçlanıyor.

Eski zamanlarda olduğu gibi gününün yine Pazar akşamı olması planlanan programın haftalık olarak ekranlara gelmesi bekleniyor.

Talihsiz olayın yaşandığı o gece, İbo Show’un konukları olan Kutsi ve Deniz Seki, yıllar sonra yeniden “nerede kalmıştık?” diyerek ilk bölümün açılışını yapıacaklar.




Son Güncelleme: 19.10.2020 07:34
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Ibo Show 2020Ibo Show
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