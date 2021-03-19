İbo Show 20 Mart Cumartesi yeni bölüm konukları belli oldu!

İbo Show’a bu hafta kimler konuk olacak?

Star TV’nin ilgiyle izlenen programı’un bu haftaki konukları yayınlanan fragman ile belli oldu. Poll Production ve Global Medya tarafından hazırlanan ve İbrahim Tatlıses’in sunumuyla ekranlara gelen İbo Show’a, her hafta farklı isimler konuk olarak izleyicilere keyifli bir Cumartesi akşamı yaşatıyor.

İbo Show’un bu haftaki yeni bölümüne İsmail YK, Fatih Ürek, Ceylan ve Zahide Yetiş konuk olacak. İbo Show yeni bölümüyle cumartesi akşamı saat 20.00’de Star TV’de izleyici ile buluşacak.