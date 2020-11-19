İbo Show 2. bölüm konukları kimler? İbo Show yeni bölüm fragmanı ve 21 Kasım Cumartesi konukları
Star TV ekranlarında yayınlanan İbo Show 2. bölüm konukları hakkında araştırma yapılıyor.
19 Kasım 2020 Perşembe 21:28
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Poll Production ve Global Medya’nın yapımcılığını üstlendiği İbo Show, geçtiğimiz hafta ilk bölümüyle reytinglere ve sosyal medyaya damga vurdu. Tatlıses’in silahlı saldırıya 14 Mart 2011 yılında Deniz Seki ve Kutsi olmuştu. İbo Show’un ilk bölümünde konuklar arasında Deniz Seki, Kutsi, Sibel Can, Aydemir Akbaş ve Şafak Sezer olmuştu.
İbo Show yeni bölüm konukları kimler?
İbo Show’da bu hafta konuklar arasında Hülya Avşar, Demet Akbağ, Olgun Şimşek ve Kubat yer alıyor. Fragmanda Avşar’ın söylediği şarkı karşısında Tatlıses’in duygu dolu anlar yaşadığı görüldü.
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