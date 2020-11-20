İbo Show 2. bölüm konukları kimler? İbo Show yeni bölüm fragmanı

Yıllar sonra tekrar televizyonlara dönen İbo Show büyük bir merakla takip edilmeye devam ediyor. İlk bölümünde pek çok kişinin katıldığı programın 2. Bölümünde gelecek olan konuklar merak edilmeye başladı.

İbo Show 2. Bölüm konukları kimlerdir?

Star TV ekranlarında yayınlanan ve ilk bölümü ile rekor kıran İbo Show’un ikinci bölümüne katılacak sanatçılar araştırılmaya başlandı. 2. Hafta konukları kesinleşirken İbo Show hayranları araştırmalarına da hız verdi.

21 Kasım 2020 Cumartesi akşamı yayınlanacak olan İbo Show’a katılacak isimler Olgun Şimşek, Demet Akbağ, Kubat ve Hülya Avşar olarak açıklandı.

İbo Show ne zaman yayınlanacak?

İbrahim Tatlıses tarafından sunuculuğu yapılacak olan İbo Show programı 2. Bölümü ile 21 Kasım Cumartesi akşam saat 20.00’da Star TV ekranlarında olacak.