İbo Show 17. bölüm izle - 13 Mart Cumartesi İbo Show 17. son bölüm Star TV canlı izle

9 yıllık aranın ardından ekranlara dönen İbo Show Cumartesi akşamları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor.

İbo Show 13 Mart Cumartesi günü 17.bölümüyle ekranlara gelecek. Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’in sunumu ve programa konuk olan isimlerle kulakların pasının silindiği program bu akşam yeni bölümüyle saat 20:00’de Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

İbo Show 16.bölümde kimler yer aldı?

İbo Show’un geçen hafta Cumartesi günü yayınlanan 16.bölümünde renkli anlar yaşandı. Kahkaha tufanının yaşandığı 16.bölümde müzik dünyasının önemli isimleri kulakların pasını sildi. Program 16.bölümüyle çok beğenilirken, bu beğeni reytinglere de yansıdı. İbo Show 16.bölümüyle reytinglerde başarılı sonuç elde etti.

16.bölümde 90’lı yıllara şarkılarıyla damgasını vuran Yavuz Bingöl ve Niran Ünsal konuk olmuştu. Bu isimlerin yanı sıra İsmail Altunsaray ve Serpil Sarı gibi sevilen isimlerde programa renk kattı.

İbo Show 17.bölüm konukları kim?

İbo Show’un bu akşam yayınlanacak olan 17.bölümünde birbirinden değerli isimler yer alacak. Volkan Severcan, Nükhet Duru, Berkay ve Suzan Kardeş’in konuk olarak katılacağı İbo Show’da müzik şöleni izleyicileri bekliyor.

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