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İbo Show 10 Nisan Cumartesi 21. Bölüm konukları kimler olacak?

Star Tv ekranlarının vazgeçilmez programı İbo Show her hafta Cumartesi akşamları saat 20.00'da ekrana gelemeye devam ediyor. Hayranları her hafta hangi sanatçının ağırlanacağını merak ediyor. Peki, bu hafta İbo Show konukları kimler? İşte detaylar haberimizde yer alıyor.

04 Nisan 2021 Pazar 18:39
İbo Show 10 Nisan Cumartesi 21. Bölüm konukları kimler olacak?
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Star Tv ekranlarının reyting rekoru kıran İbo Show programı her hafta Cumartesi günü saat 20.00'da ekranlara gelmeye devam ediyor. 

Vazgeçilmez programın her hafta birbirinden değerli konuklara ev sahipliği yapmasıyla birlikte, evinden izleyenler içinde görsel bir şölen oluyor. 

Pandemi, döneminde evden çıkmayan vatandaşlar için televizyonda bu tarz içeriklerin yapılması biraz moral oluyor. İbrahim Tatlıses severlerinde, her hafta sonu ilgiyle takip ettiği program müzik ziyafeti sunarak izleyenleri mest etmeye devam ediyor. 

İzleyenler sosyal medya üzerinden bu konuyu her hafta ilgi ile araştırıyor. Her hafta merak konusu olan konuklar önümüzdeki yayınlarda kimler gelecek, siz müzik severler için haberimizde yer veriyoruz.

3 Nisan reyting sonuçları ise..

Cumartesi akşamlarının müzik şöleni olan program, reytinglerde 5.sırada gözüküyor. Birçok dizi, yarışma, film sıralamasında 5.sıraya oturarak haftayı tamamladı.

10 Nisan Cumartesi günü konukları şöyle; Işın Karaca, Defne Samyeli ve Burak Altay önümüzdeki hafta sizlerle olacak. Birbirinden farklı ve kulağa hoş gelen seslere ev sahipliği yapan İbo Show bu hafta da kaldığı yerden devam edecek. 



Son Güncelleme: 04.04.2021 18:39
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Anahtar Kelimeler:
Ibo ShowStar TvYayınEğlenceKonuk
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