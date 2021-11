I Know What You Did Last Summer dizi konusu nedir?

Amazon tarafından geçen yaz yayınlanan Wilds ve Panic ‘ten sonra gençlik ve gerilim türü olan projelerde ne kadar iddialı olabileceğini kanıtlamış oldu. Olumlu yorumlardan ziyade olumsuz yorumlar da almış olsa da şu son günlerde Netflix ‘in de çok sık yapmakta olduğu ortalama senaryo – yüksek izlenme kriterlerine ulaşmayı başardı. Bu durumda da platform yeni zarlar atarak yolculuğuna kaldığı yerden devam edeceğinin de sinyallerini bizlere verdi. Karşımıza da 1997 yılına dayanan ve benzer bir konsepte sahip olan bir filmden uyarlanmış yeni korku – gerilim – gençlik üçlemesine sahip olan dizisi ile çıktı.

Orijinal adı I Know What You Did Last Summer olan yani Geçen Yaz Ne Yaptığını Biliyorum adlı dizi, 1990 ‘lı yılların bayatlamış slashler içeriklerinden bir tanesi şeklinde özetlenebilir ancak yine de Amazon ‘un giriştiği bu işe büyük bir saygı duymaktayız. Netflix ile diğer intenet film platformlarında yer alan benzer türde ki ürünlerin sayısının artış gösterdiğini ve en son olarak da dizi dünyasının gelişiminde katkı sağlayacağın düşünürsek eğer Amazon ‘un artık arka planda kalan bir slasherı günümüz dünyasının ögeleri ile süsleyip bir nebze de olsa başarılı bir iş çıkarttığını görmekteyiz. Dizinin kalan detaylarına yazımızın devamında yer verdik.

I Konow What You Did Last Summer dizisnin konusu nedir?

Yönetmen koltuğunda usta yönetmen Craig William Macneill ‘ın oturduğu I Know What You Did Last Summer dizisi, izleyiciyi mezuniyet coşkusuna kapılan genç bireylerin parti görüntüleri ile başlıyor. Uyuşturucular, alkoller, dans gösterileri ve cinsel ilişkiler olarak klişeleşmiş sahnelere imza atan dizi Lennon ile Allison adında ki ikiz kardeşlerin etrafında geçmektedir. Her zaman olduğu gibi biri diğerinden daha çekingen ve utangaç bir yapıya sahip iken diğeri de partinin baş elemanı ve gecenin de dinamizm yükü olan kişisidir. Allison ‘ı ilk başta uyuşturucu kullanımına daha sonra da sevdiği kişiye açılmaya zorlayan Lennon, grubuna liderlik yaparken aynı zamanda kardeşinin yaralarını da deşmektedir.

Sonuç olarak partide yaşanan her şey partide kalır anlayışı hüküm sürse bile gecenin sonlarında Allison vefat edecektir. Çünkü kardeşi Lennon ‘ın sürdüğü araba Allison ‘un üstünden geçer ve arkadaş grubu da gerçekleşen bu ölümü doğru bir şekilde polise bildirmek yerine olaya tamamen bir kaza süsü vererek Allison ‘u hiçe sayacaklardır. Lennon ise tam olarak bir yıkıma uğrayacaktır ve kardeşinin kayaya çarparak düştüğü ve bu yüzden de öldüğü yalanını hiçbir zaman aklından çıkaramayacak.

Dizi, oldukça basit öncüller ile ilk bölümünü sürdürürken tarihler 1 yıl ileriye sarılmaktadır. Kasabada ki son durumun ne olduğu, aile bireylerinin nerelere dağıldığı şeklinde belli başı bazı merak edilen soruların cevapları alınır. Yalnızlık, öfke, korku gibi duygular ise Lennon ‘ın peşini bırakmamaktadır. Bu son günlerde de kendisini rahatsız edici bazı gelişmeler yaşamaktadır. Odasında ki aynasında ‘’ geçen yaz ne yaptığını biliyorum ‘’ şeklinde bir takım yazılar olmasının dışında bir de kasabada ki ölüm sayılarında da artışlar meydana gelmektedir. Yani görülen o ki birileri kasabaya musallat olmaya başlayacak.. işte tam da bu noktada siz izleyenleri birtakım sürpriz olaylar bekliyor olacaktır.. sonuç olarak da diziye verdiğimiz puan 10 üzerinden 6 ‘dır.

I Know What You Last Summer dizisinin IMDB puanı kaç?

I Know What You Last Summer adlı dizi yayınlandığı günden itibaren izleyicisinden tam olarak 5,3 IMDB puanı almıştır.

I Know What You Last Summer dizisinde yer alan oyuncular kimlerdir?

Madison Iseman dizide Lennon ve Allison karakterlerine hayat vermektedir.

Brianne Tju dizide Margot karakterine hayat vermektedir.

Ezekiel Goodman dizide Dylan karakterine hayat vermektedir.

Cassie Beck dizide Courtney karakterine hayat vermektedir.

Brooke Bloom dizide Clara karakterine hayat vermektedir.

Bill Heck dizide Bruce karakterine hayat vermektedir.

Ashley Moore dizide Riley karakterine hayat vermektedir.

Sebastian Amoruso dizide Johnny karakterine hayat vermektedir.

Fiona Rene dizide Lyla karakterine hayat vermektedir.

‘’ I Know What You Last Summer dizi konusu nedir? ‘’ adlı yazımızın sonuna geldik. Bunun gibi daha pek çok güncel haber ve içerikten haberdar olmak istiyorsanız eğer bizi takip etmeniz yeterlidir. Şimdiden keyifli seyirler dilerim. Başka bir içerikte görüşmek üzere hoşça kalın..