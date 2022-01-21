I Am All Girls filminin konusu nedir ?

“Tarihler 1994’ü gösterdiğinde Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde Gert de Jager isimli bir vatandaş yerlerini bilinmeyen 6 genç kızı kaçırdığını itiraf etti. Tutuklanmasının ardından kaçırılma olayları hakkında bilgilere veren Gert de Jager, işin arkasında kendisinin değil hükümete çalışan bir bakanın olduğunu belirtti.”

Film, “gerçek olaylardan esinlenmiştir” ibaresi ile hikayesine başlıyor. Film yukarıda yer alan sözlere benzer ifadelerle giriş yapıyor. Yavaş ve derinden etkileyen bir müzikle hassas bir konuyu ele alıyor. Oldukça etkileyici olan bu film ilk dakikadan itibaren izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başarıyor.

Bütün Kızlar Adına film konusu ve yorumu

Filmde karşımıza hırslı kişiliği ile göz kamaştıran Jodie isimli bir dedektif çıkmaktadır. Genç kadın bulunduğu birimin ustalarındandır. Fakat araştırmakta olduğu dosyadan alınarak başka bir cinayet dosyasına verilir. Gün geçtikçe dava hakkında gelişmeler toplarken cinayet sayıları artmaya başlar. Yaşlı sayılacak erkekler ölmekte ve vücutlarında bazı şifreli harfler yer almaktadır. Bazı kişiler çocuk kaçakçılığı yapmakta bazıları küçük çocukları cinsel hayata sürüklemekte ve bir kişi de bu insanların üstlerini karalamaktadır. Kalan dakikalar çocuk kaçakçılığı yapan isimlerle; Jodie ve seri katil arasında geçmektedir.

I Am All Girls; gerçek bir hikayeyle gerilim ve gizem unsurlarını bağdaştırarak çok başarılı bir iş çıkartır. Jodie’yi merkezine alarak kadın gücünden yararlanırken ona karşı bağlılığımızı arttırmaya çalışır. Azalmak bilmeyen arzusunun üstüne bazı gelişmelerin yaşanması kendisini yırtıcı bir karaktere dönüştürürken hikâyede yaşanan gelişmeler gerilim düzeyinin seviyesini belirler. Seks kaçakçılığı ağında bulunan kişilerle bir kovalamaca oyunu başlar ve ardından onları öldüren katil ortaya çıkar. O kişinin kim olduğu hemen belli olsa da hikâyenin vermeye çalıştığı mesajlar layıkıyla izleyene ulaşır.

Film dünyada hala aktif olan çocuk seks ticaretinin yol açabileceği tehlikeleri ve onun amansız sonuçlarını ortaya koyar . Etkisini koruduğu sürece daha birçok canın yok olacağına ve sonu gelmeyen bir teröre dönüşeceğini vurgular. Donovan Marsh’ın yönetmenliğini üstlendiği 2021 temalı film, izlemeye değerdir.

IMDb

: 6.5/10

Bütün Kızlar Adına oyuncu kadrosu