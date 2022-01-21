İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüs, grip ve RSV virüsü için kokteyl aşı hazırlanıyor!
Son Dakika
Koronavirüs, grip ve RSV virüsü...
WhatsApp, sesli mesajlara 'ses' getirecek yeni özelik! Bu özellik çok güzel olacak!
Son Dakika
WhatsApp, sesli mesajlara 'ses' getirecek...
TÜİK; Kasım 2021 dönemi işsizlik rakamlarını açıklandı!
Son Dakika
TÜİK; Kasım 2021 dönemi işsizlik...
Kim Jong Un'a hakaret içerikli yazının sahibi kapı kapı aranıyor!
Son Dakika
Kim Jong Un'a hakaret içerikli...

I Am All Girls filminin konusu nedir ?

Bütün Kızlar Adına filmi Netflix ile ekranlara geliyor. Gerçek olaylardan esinlenerek hazırlanan film, gerilim ve gizem unsurları ile diikat çekiyor. Peki Bütün Kızlar Adına filminin konusu nedir? Bütün Kızlar Adına filmi ile ilgili yorumları, fragmanı, filmin IMDb puanı, oyuncuları ve filmin incelemesi hakkındaki detayları merak ediyorsanız haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

21 Ocak 2022 Cuma 03:20
I Am All Girls filminin konusu nedir ?
Takip Et:

“Tarihler 1994’ü gösterdiğinde Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde Gert de Jager isimli bir vatandaş yerlerini bilinmeyen 6 genç kızı kaçırdığını itiraf etti. Tutuklanmasının ardından kaçırılma olayları hakkında bilgilere veren Gert de Jager, işin arkasında kendisinin değil hükümete çalışan bir bakanın olduğunu belirtti.”

Film, “gerçek olaylardan esinlenmiştir” ibaresi ile hikayesine başlıyor. Film yukarıda yer alan sözlere benzer ifadelerle giriş yapıyor. Yavaş ve derinden etkileyen bir müzikle hassas bir konuyu ele alıyor. Oldukça etkileyici olan bu film ilk dakikadan itibaren izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başarıyor.         

Bütün Kızlar Adına film konusu ve yorumu

Filmde karşımıza hırslı kişiliği ile göz kamaştıran Jodie isimli bir dedektif çıkmaktadır. Genç kadın bulunduğu birimin ustalarındandır. Fakat araştırmakta olduğu dosyadan alınarak başka bir cinayet dosyasına verilir. Gün geçtikçe dava hakkında gelişmeler toplarken cinayet sayıları artmaya başlar. Yaşlı sayılacak erkekler ölmekte ve vücutlarında bazı şifreli harfler yer almaktadır. Bazı kişiler çocuk kaçakçılığı yapmakta bazıları küçük çocukları cinsel hayata sürüklemekte ve bir kişi de bu insanların üstlerini karalamaktadır. Kalan dakikalar çocuk kaçakçılığı yapan isimlerle; Jodie ve seri katil arasında geçmektedir.

I Am All Girls; gerçek bir hikayeyle gerilim ve gizem unsurlarını bağdaştırarak çok başarılı bir iş çıkartır. Jodie’yi merkezine alarak kadın gücünden yararlanırken ona karşı bağlılığımızı arttırmaya çalışır. Azalmak bilmeyen arzusunun üstüne bazı gelişmelerin yaşanması kendisini yırtıcı bir karaktere dönüştürürken hikâyede yaşanan gelişmeler gerilim düzeyinin seviyesini belirler. Seks kaçakçılığı ağında bulunan kişilerle bir kovalamaca oyunu başlar ve ardından onları öldüren katil ortaya çıkar. O kişinin kim olduğu hemen belli olsa da hikâyenin vermeye çalıştığı mesajlar layıkıyla izleyene ulaşır. 

Film dünyada hala aktif olan çocuk seks ticaretinin yol açabileceği tehlikeleri ve onun amansız sonuçlarını ortaya koyar . Etkisini koruduğu sürece daha birçok canın yok olacağına ve  sonu gelmeyen bir teröre dönüşeceğini vurgular. Donovan Marsh’ın yönetmenliğini üstlendiği 2021 temalı film, izlemeye değerdir. 

IMDb

:  6.5/10

Bütün Kızlar Adına oyuncu kadrosu

  • Erica Wessels – Jodie Snyman
  • Deon Lotz – FJ Nolte
  • Masasa Mbangeni – Thamsanqa
  • Israel Matseke – Zulu-Pimp
  • Hlubi Mboya – Ntombizonke Bapai
  • Brendon Daniels – Samuel Arendse
  • Mothusi Magano – George Mululeki
  • Ben Kruger – Oupa Carel Duvenhage

Son Güncelleme: 21.01.2022 03:20
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Bütün Kızlar Adına FilmiBütün Kızlar Adına Filmi KonusuBütün Kızlar Adına Filmi YorumuBütün Kızlar Adına Filmi ımdb PuanıBütün Kızlar Adına Filmi Netflix
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ferry film konusu nedir? Ferry film yorumu ve incelemesi
Ferry film konusu nedir? Ferry film yorumu ve incelemesi
Bir Geyşanın Anıları film konusu nedir? Memoirs of a Geisha film incelemesi
Bir Geyşanın Anıları film konusu nedir? Memoirs of a Geisha film incelemesi
Jupiter’s Legacy dizisinin konusu ve oyuncuları
Jupiter’s Legacy dizisinin konusu ve oyuncuları
Replikleri ile hafızalara kazınan diziler hangileri ?
Replikleri ile hafızalara kazınan diziler hangileri ?
Fatma dizisi Uğur Yücel kimdir?
Fatma dizisi Uğur Yücel kimdir?
Kazara Aşk dizisinde hangi marka telefonlar kullanılıyor? Başrol oyuncuları ne kadar ücret alıyor?
Kazara Aşk dizisinde hangi marka telefonlar kullanılıyor? Başrol oyuncuları ne kadar ücret alıyor?

Popüler Haberler

Vakıfbank uygun faiz oranları ile emeklilere maaşının 22 katına kadar kredi imkanı sunuyor!
I Am All Girls filminin konusu nedir ?
Ferry film konusu nedir? Ferry film yorumu ve incelemesi
Fatma dizisindeki Yusuf karakteri (Çağdaş Onur Öztürk) kimdir?
Bir Geyşanın Anıları film konusu nedir? Memoirs of a Geisha film incelemesi
Instagram çöktü mü, neden giremiyorum? 21 Ocak 2022 Cuma Instagram giriş sorunu
21 Ocak 2022 Cuma evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası ödemeleri hesaplara yatmaya başladı mı?
Nöbetçi Noter 22 Ocak 2022 Cumartesi açık noterler listesi - 22 Ocak 2022 Cumartesi günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
FOX TV Ana Haber Selçuk Tepeli canlı izle 21 Ocak 2022 Cuma
PTT kargo hangi günler dağıtım yapıyor?
Netflix Perde Arkası NBA Tarihinin En Büyük Kavgası Belgesel Dizi konusu nedir?
2021 yılı asansör görevlisi ne kadar maaş alıyor?
Son Düello filmi konusu nedir? Son Düello filmi 2021 yılının ikinci yarısına damga vuracak gibi görünüyor
İhbar Tazminatı ödeme süresi nedir? İhbar tazminatı hangi durumlar sonrası ödenmelidir?
Geleceğin meslekleri nelerdir?
Erşan Kuneri oyuncu kadrosunda kimler var? Erşan Kuneri ne zaman yayınlanacak?
İçimizden Biri dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var?
Fakirlik (Muhtaçlık) belgesi başvuru şartları nelerdir? Fakirlik belgesi nasıl alınır?
Penceredeki Kadın filminin konusu nedir? Filmin yorumu ve incelemesi
Dilara Aksüyek kimdir?
Kazara Aşk dizisinde hangi marka telefonlar kullanılıyor? Başrol oyuncuları ne kadar ücret alıyor?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
Gürses Gazetesi

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.