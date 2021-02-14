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Hz. Yusuf dizisi nerede çekildi?

Kanal 7 ekranlarının sevilen dizisi Hz. Yusuf dizisi hakkında birçok şey merak ediliyor. Dizinin nerede ve nasıl çekildiği en çok merak edilen soruların başında geliyor. Haberimizde dizinin detaylarına yer verdik.

14 Şubat 2021 Pazar 21:17
Hz. Yusuf dizisi nerede çekildi?
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İran sinemasının Türk televizyonlarına hediyesi olan Hz. Yusuf dizisi Kuran-ı Kerim’de geçen Hz. Yusuf’un acıklı ve dramatik hikayesini dönemin koşullarına uygun şekilde çelmiştir. Hz. Yusuf dizisi Kanal 7 ekranlarında Türk izleyicisiyle buluşuyor. İzleyicisi tarafından dizinin nerede çekildiği ve dizinin konususun ne olduğu en çok merak edilen sorular arasında yer alıyor. 

 

Hz. Yusuf dizisinin konusu ne?

 

Hz. Yusuf Kanal 7’nin en sevilen ve vazgeçilmez dizilerinden biri. Hz. Yusuf dizisi her yıl Ramazan ayında yayınlanıyor ve dizinin konusu her seferinde hem izleyicileri meraklandırıyor hem de izleyicilerin hayrete düşmesine sebep oluyor. 

 

Kuran-ı Kerim’de geçen Hz. Yusuf’un acıklı hikayesi dizide anlatılmaktadır. Yaşanan dönemin koşullarına uygun bir şekilde dizi çekilmiştir. İran sinemasının eseri olan Hz. Yusuf dizisi için özel plato kurulmuştur. Dizinin konusu Hz. Yusuf’un hayat hikayesini anlatmaktadır. Dizinin kalitesi ve başarılı oyunculuklarla dizi çok fazla seyirciye sahiptir. Başarılı oyunculuklar sayesinde karakterlerin duyguları oldukça gerçekçi bir performansla izleyicilere aktarılmaktadır. İran sinemasının en başarılı ve yetenekli oyuncularının bulunduğu dizinin pek çok acıklı ve duygusal sahnesi bulunmaktadır. 

 

Hz. Yusuf’un hayatındaki her şey dizide açık bir şekilde ekrana yansıtılmıştır. Dizide sinema tarzında pek çok ekleme de vardır. Kuran-ı Kerim’de anlatılan olaylar teknolojiden de yararlanılarak çeşitli düzenlemelerle dizeye eklenmiştir. Oldukça kaliteli bir yapım olan Hz. Yusuf dizisi Kanal 7’de yayınlanır. 

 

Hz. Yusuf dizisi nerede çekildi? Dizi nasıl çekildi?

 

Hz. Yusuf dizisini kaçırmadan ve severek izleyen izleyiciler dizi ile ilgiyi pek çok şeyi merak etmektedir. Merak ettikleri soruların yanıtlarını öğrenmek için intenetten araştırmalar yapmaktadırlar. Dizinin bütün çekimleri İran sineması tarafından yapılmıştır. Hz. Yusuf dizisinin tam olarak nerede çekildiğine dair net ve kesin bir bilgi yoktur. Hz. Yusuf dizisinin dev bir platoda çekildiği bilinmektedir. Dizinin çekildiği plato, Hz. Yusuf’un yaşadığı dönemin şartlarına göre eksiksiz bir şekilde kurulmuştur. Kıyafetler ve dekorlar tamamen dönemin koşullarına uygun şekilde ayarlanmıştır. 

 

Hz. Yusuf dizisi toplam 3 sezon içinde 45 bölümden oluşmuştur. Hz. Yusuf dizisi 27 Aralık 2008 tarihinde yayınlanmaya başlamıştır. Oldukça kaliteli bir yapım olan dizi İran’da dev bir plato içinde çekilmiştir. 

 

Dizinin tam olarak nerede çekildiğine dair yapım şirketi tarafından herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Dizi çoğunlukla hazırlanmış olan platoda ve çevredeki ovalarda çekilmiştir. Dizi zorlu şartlar altında çekilmesine rağmen kaliteli çekimlerler ve başarılı oyunculuklarla birlikte oldukça kaliteli bir yapım olmayı başarmıştır. Hz. Yusuf’u canlandıran kişi Mostafa Zamani’dir.



Son Güncelleme: 14.02.2021 21:17
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Hz. YusufKanal 7Moftafa ZamaniHz. Yusuf Dizisi
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