Hünkar Yaman diziden ayrıldı mı, öldü mü, neden ayrıldı? Vahide Perçin neden ayrıldı, ayrılıyor mu?

ATV ekranlarında yayınlanan ve izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen Bir Zamanlar Çukurova dizisinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Dizinin en önemli karakterlerinden biri olan Hünkar Yaman’ın, Behice tarafından öldürülmesi sonrasında izleyenler büyük bir şok içine girdi.

Hünkar Yaman dizinin son bölümünde en çok çekişme yaşadığı rakibi ve düşmanı Behice tarafından öldürüldü. Dizinin final sahnesinde izlenen bu anlar izleyiciler tarafından büyük bir şaşkınlıkla karşılandı. Büyük bir ihtimalle öleceği düşünülen Hünkar Yaman’ın akıbeti yayınlanacak olan bir sonraki bölümde netleşecek.

Vahide Perçin Kimdir?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Hünkar Yaman karakterine Vahide Perçin hayat veriyor. Vahide Perçin 1965 senesinde doğmuştur ve aslen Yunanistan göçmenidir. Okul senelerinden beri oyunculukla yakından ilgilenen Perçin 2003 senesinde yayınlanan Bir İstanbul Masalı dizisi ile dizi oyunculuğuna başlamıştır. Daha sonra 2006’da İlk Aşk ve 2007 senesinde ise Annem dizilerinde yer alan Vahide Perçin bu alanda adından söz ettirmiştir. Kendisinin şimdiye kadar yer aldığı birçok yapım bulunmaktadır.