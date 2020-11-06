İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota
Son Dakika
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef...
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı 500'ü aştı! Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor...
Son Dakika
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı...
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65 yaşında hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65...
Ankara'da şüpheli şekilde hayatını kaybeden Gamze hakkında flaş gelişme
Ankara'da şüpheli şekilde hayatını kaybeden...

Hünkar Yaman diziden ayrıldı mı, öldü mü, neden ayrıldı? Vahide Perçin neden ayrıldı, ayrılıyor mu?

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümünde Hünkar Yaman ölümün eşiğine geldi. En büyük düşmanı Behice tarafından yaralanan Hünkar Yaman'ın ölüp ölmeyeceği tartışılıyor...

06 Kasım 2020 Cuma 16:18
Hünkar Yaman diziden ayrıldı mı, öldü mü, neden ayrıldı? Vahide Perçin neden ayrıldı, ayrılıyor mu?
Takip Et:

ATV ekranlarında yayınlanan ve izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen Bir Zamanlar Çukurova dizisinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Dizinin en önemli karakterlerinden biri olan Hünkar Yaman’ın, Behice tarafından öldürülmesi sonrasında izleyenler büyük bir şok içine girdi.


Hünkar Yaman dizinin son bölümünde en çok çekişme yaşadığı rakibi ve düşmanı Behice tarafından öldürüldü. Dizinin final sahnesinde izlenen bu anlar izleyiciler tarafından büyük bir şaşkınlıkla karşılandı. Büyük bir ihtimalle öleceği düşünülen Hünkar Yaman’ın akıbeti yayınlanacak olan bir sonraki bölümde netleşecek.

Vahide Perçin Kimdir?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Hünkar Yaman karakterine Vahide Perçin hayat veriyor. Vahide Perçin 1965 senesinde doğmuştur ve aslen Yunanistan göçmenidir. Okul senelerinden beri oyunculukla yakından ilgilenen Perçin 2003 senesinde yayınlanan Bir İstanbul Masalı dizisi ile dizi oyunculuğuna başlamıştır. Daha sonra 2006’da İlk Aşk ve 2007 senesinde ise Annem dizilerinde yer alan Vahide Perçin bu alanda adından söz ettirmiştir. Kendisinin şimdiye kadar yer aldığı birçok yapım bulunmaktadır.



Son Güncelleme: 06.11.2020 16:18
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ATVBir Zamanlar Çukurova
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı diziden ayrılıyor! Uğur Güneş'in diziden ayrılma sebebi
Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı diziden ayrılıyor! Uğur Güneş'in diziden ayrılma sebebi
Kenan Eve Sadakatsiz dizisi oyuncu kadrosuna dahil oldu!
Kenan Eve Sadakatsiz dizisi oyuncu kadrosuna dahil oldu!
Sadakatsiz dizisine yeni bir isim daha dahil oldu!
Sadakatsiz dizisine yeni bir isim daha dahil oldu!
Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u dizide neden yok? Didem Balçın diziden ayrıldı mı?
Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u dizide neden yok? Didem Balçın diziden ayrıldı mı?
Masumlar Apartmanı 8.bölüm özeti ve 9.bölüm fragmanı
Masumlar Apartmanı 8.bölüm özeti ve 9.bölüm fragmanı
Fox TV'nin yeni yarışması Hepsi Benim'in ilk tanıtımı yayınlandı!
Fox TV'nin yeni yarışması Hepsi Benim'in ilk tanıtımı yayınlandı!

Popüler Haberler

Hünkar Yaman diziden ayrıldı mı, öldü mü, neden ayrıldı? Vahide Perçin neden ayrıldı, ayrılıyor mu?
Bir Zamanlar Çukurova Hünkar Yaman diziden neden ayrıldı?
Doya Doya Moda Rabia ayrıldı mı, neden yok, geri dönecek mi?
Bim Hp 14″ ryzen 3 3250 laptop inceleme ve kullanıcı yorumları
Acemi Anneler dizisinde Melahat Karakterine hayat veren oyuncumuz kimdir? Deniz Gökçe Kayhan
Acemi Anneler dizisi Ezgi karakteri kimdir? Tuğçe Özbey'in hayatı ve rol aldığı yapımlar
Savaşçı Berk Oktay diziden ayrıldı mı? Kağan Bozok neden yok, oyuncu başka bir dizi ile mi anlaştı?
Benefit Süt Toplama Merkezi nerede? Benefit Süt tesisinde skandal olay
Yasak Elma Çağatay kimdir? Berk Oktay Çağatay rolü ile ekranda olacak
Maria ile Mustafa dizisi Eda karakteri kimdir? Canan Atalay hayatı
Reef Break 2. sezon yayınlanacak mı?
TOKİ 100 bin sosyal konut İstanbul başvuruları ne zaman başlayacak?
Payitaht Abdülhamid Ester kimdir? Gerçek adı nedir? Makbule Meyzinoğlu hakkında bilgiler
Geliri 5 Bin TL'nin altında olan vatandaşlara Vakıf, Halk ve Ziraat Bankası'ndan 10 bin TL 'ye kadar 6 ay geri ödemesiz kredi
NASA güneş tutulması canlı yayını nasıl izlenir? Güneş tutulması NASA’nın canlı yayın saati!
Esnaf işsizlik maaşı nasıl alınır? 2020 esnaf işsizlik maaşı başvuru şartları nelerdir?
Yağlı saçlara iyi gelen evde hazırlanabilecek doğal ve bitkisel çözümler 2020
Sol Yanım dizisi oyuncuları kimlerdir? Dizide hangi oyuncular yer alacak?
Alev Alev dizisi izlenir mi? Tutar mı?
10 Kasım'da Hekimoğlu yeni bölümü neden yok? Hekimoğlu yayınlanmamasının nedeni
Alev Alev dizisi reyting ve izlenme oranları

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.