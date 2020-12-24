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Hünkar Bir Zamanlar Çukurova'dan neden ayrıldı, dizide neden yok? Vahide Perçin Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrıldı!

Gündeme geldiği günden bu yana basın bülteninde ilk sıralarda yer alan Hünkar Bir Zamanlar Çukurova'dan neden ayrıldı, dizide neden yok? Vahide Perçin Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrıldı! ile ilgili en güncel bilgileri sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. 24 Aralık 2020 Perşembe tarihli haberimizde kalem aldığımız en yeni ayrıntıları inceleyerek Hünkar Bir Zamanlar Çukurova'dan neden ayrıldı, dizide neden yok? Vahide Perçin Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrıldı! hakkında güncel bilgileri öğrenebilirsiniz.

24 Aralık 2020 Perşembe 19:30
Hünkar Bir Zamanlar Çukurova'dan neden ayrıldı, dizide neden yok? Vahide Perçin Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrıldı!
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Bir Zamanlar Çukurova Hünkar Neden Öldü? Niçin Diziden Çıktı?

ATV kanalının izlenme rekorunu kıran Bir Zamanlar Çukurova dizisi, Perşembe akşamı 20.00'de izleyiciyle buluşan en sevilen dizilerden biri. Dizi de bir oyuncu ayrılığı yaşadı. Dizide Hünkar Yaman, Çukurova'nın en üst düzey şeflerinden Demir Yaman'ın annesidir. Dizide Hünkar rolü ile ilgili söylentiler geçen sezondan bu sezona veda edecek olsa da Hünkar bu sezon diziye veda etti.

Bir Zamanlar Çukurova Hünkar Hangi Bölümde Diziden Ayrıldı?

Bir Zamanlar Çukurova Hünkar Karakteri

ATV ve televizyon ekranlarının sevilerek izlenilen dizilerinden birisi olan Bir Zamanlar Çukurova dizisi hem senaryo bakımından hem de oyuncu kadrosuyla ses getirdi. Birçok karakterin yanı sıra dikkat çeken karakterlerden biri de Hünkar karakteridir. Tam adı Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Hünkar Yaman'dır. Dizide Demir Yaman'ın annesi rolüne hayat veriyor. Demir'in sahip olduğu toprakların hanımefendisi ve ırgatların büyük ustasıdır. Tek istediği Yaman soyunun devam etmesi ve toprakların güvenli insanların elinde olmasıdır. Bir gün oğlunun itibarının sarsılacağını düşünür ve bunun üzerine olaylar yaşanır.



Son Güncelleme: 24.12.2020 19:30
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Anahtar Kelimeler:
Vahide PerçinDiziHünkarBir Zamanlar Çukurova
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