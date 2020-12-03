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Hünkar Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrıldı mı?

Gündemi takip eden birçok kişinin merceği altındaki Hünkar Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrıldı mı? haberinin sıcak ayrıntıları da merak ediliyor. 3 Aralık 2020 Perşembe tarihli haberimizi okuyarak Hünkar Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrıldı mı? hakkında merak ettiğiniz yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

03 Aralık 2020 Perşembe 19:41
Hünkar Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrıldı mı?
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ATV ekranlarının fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova’da şok bir ayrılık yaşandı. Dizinin sevilen karakterlerinden Hünkar Yaman diziden ayrıldı. Usta oyuncu Vahide Perçin’in canlandırdığı Hünkar karakterinin diziden neden ayrıldığı merak konusu oldu.

Son günlerde Vahide Perçin’in diziden ayrılacağını konuşuluyordu. Ayrılık 70. bölüm fragmanının yayınlanmasıyla kesinleşti. Dizinin yapımcısı Burak Sağyaşar fragmanın yayınlanmasının ardından sosyal medya hesabından “Elveda Hünkar” şeklinde paylaşımda bulundu ve ayrılığı doğruladı.

Elveda Hünkar

Dizinin yayınlanan 70. bölüm fragmanında Hünkar bıçaklanmıştı. Fragman “Biz kavuşacak kadar yanmadık mı” cümlesiyle yayınlanırken, yapımcı Burak Sağyaşar, fragmanı etiketleyerek “Elveda Hünkar” yorumunu paylaştı. Ayrılık bu açıklamayla kesinleşirken ayrılığın nedeni hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.



Son Güncelleme: 03.12.2020 19:41
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