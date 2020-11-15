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Hünkar Bir Zamanlar Çukurova dizisine geri gelecek mi?

Türkiye’de son günlerde basın bülteninin ilk sıralarında yer edinen Hünkar Bir Zamanlar Çukurova dizisine geri gelecek mi? ile ilgili yeni detaylar gündeme gelmeye devam ediyor. Hünkar Bir Zamanlar Çukurova dizisine geri gelecek mi? hakkındaki güncel bilgileri 15 Kasım 2020 Pazar tarihli güncel haberimizde okuyabilirsiniz.

15 Kasım 2020 Pazar 19:41
Hünkar Bir Zamanlar Çukurova dizisine geri gelecek mi?
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ATV ekranlarının fenomen dizisi Bir Zamanlar Çukurova’da şok bir ayrılık yaşandı. Dizinin sevilen karakterlerinden Hünkar Yaman diziden ayrıldı. Usta oyuncu Vahide Perçim’in canlandırdığı Hünkar karakterinin diziden neden ayrıldığı merak konusu oldu.


Son günlerde Vahide Perçim’in diziden ayrılacağını konuşuluyordu. Ayrılık 70. bölüm fragmanının yayınlanmasıyla kesinleşti. Dizinin yapımcısı Burak Sağyaşar fragmanın yayınlanmasının ardından sosyal medya hesabından “Elveda Hünkar” şeklinde paylaşımda bulundu ve ayrılığı doğruladı.

Elveda Hünkar

Dizinin yayınlanan 70. bölüm fragmanında Hünkar bıçaklanmıştı. Fragman “Biz kavuşacak kadar yanmadık mı” cümlesiyle yayınlanırken, yapımcı Burak Sağyaşar, fragmanı etiketleyerek “Elveda Hünkar” yorumunu paylaştı. Ayrılık bu açıklamayla kesinleşirken ayrılığın nedeni hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.



Son Güncelleme: 15.11.2020 19:41
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ATVDizi
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