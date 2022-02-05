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Hümeyra kimdir, nerede doğmuştur? Hümeyra evli mi? Hümeyra kaç yaşında?

Hümeyra Akbay kimdir? Nerede doğmuştur? Nerede yaşamaktadır? Kaç yaşındadır? Evli mi? Gibi sorular merak edilmeye başlandı. Hümeyra Akbay’ın hayatı merak edilen konular arasında yer aldı.

05 Şubat 2022 Cumartesi 15:25
Hümeyra kimdir, nerede doğmuştur? Hümeyra evli mi? Hümeyra kaç yaşında?
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Hümeyra Akbay’ın kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Boyu ve kilosu kaç? Evli mi? Hümeyra Akbay’ın hayatı hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı.

Hümeyra Akbay kimdir? Nereli ve kaç yaşındadır?

Hümeyra Akbay’ın yer aldığı yapımların neler olduğu merak ediliyor. Hümeyra Akbay aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Hangi filmlerde ve dizilerde rol almıştır? Gibi birçok soru araştırılmaya başlandı.

15 Ekim 1947 tarihinde dünyaya gelen Hümeyra Akbay şarkıcı, besteci, söz yazarı, albüm yapımcısı ve usta oyunculuğuyla adını altın harflerle yazdırmıştır. Eski kuşakların çok yakından tanıdığı Hümeyra yeni kuşaklara kendisini Avrupa Yakası ve Babam ve Oğlum filmiyle tanıtmıştır.

Unutursam Fısılda filmindeyse Ayperi karakterini canlandırmıştır. 1970’li yıllarda Kördüğüm, Sessiz Gemi, Otuz beş Yaş isimli şarkılarıyla hit olmuş ve farklı tarzda albümlerle de müzikseverlerle beraber olmuştur. Oyuncu Fikret Hakan ve Ömer Kavur’la evlilikler yapan Hümeyra, evliliklerinden anlaşarak boşanma kararı almıştır.

Hümeyra, İstanbul’da doğmuştur. 2016 yılında yayınlanmakta olan Paramparça dizisi kadrosunda da rol almıştır.

 



Son Güncelleme: 05.02.2022 15:25
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HümeyraAkbayAvrupa YakasıKimdirHayatı
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