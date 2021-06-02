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Hülya Darcan kimdir, kaç yaşında, nereli?

Son zamanlarda dikkat çeken ünlüler arasında olan Hülya Darcan merak edildi. Çokça araştırılan kişiler arasına giren Hülya Darcan hakkındaki tüm detaylar haberimiz yer almaktadır.

02 Haziran 2021 Çarşamba 00:24
Hülya Darcan kimdir, kaç yaşında, nereli?
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Hülya Darcan 27 Nisan 1951 tarihinde İzmir’de doğmuştur. İzmir Karataş Lisesi’nden mezun olan Hülya Darcan, 1967 yılında Ses Mecmuası Dergisinin kapak yıldızı yarışmasında 3. olmuştur. 1974 yılında Tanju Korel ile evlenen Hülya Darcan’ın Zeynep Korel ve Bergüzar Korel isimli iki kız çocuğu bulunmaktadır. Hülya Darcan’ın eşi Tanju Korel 2005 yılında vefat etmiştir. 

Hülya Darcan’ın rol aldığı diziler 

  • Kara Elmas
  • Bizim Ev 
  • Zeybek Ateşi 
  • Baba 
  • Hırçın Menekşe 
  • Büyük Yalan 
  • Zeytin Dalı 
  • İyi ki Varsın 
  • Vazgeç Gönlüm
  • Tutsak
  • Dila Hanım 
  • Diriliş Ertuğrul 

Hülya Darcan'ın rol aldığı sinema filmleri

  • Ana Yüreği
  • Hedefte Vuruşanlar
  • Dağlar Kurbanı
  • Gültekin Asya Kartalı
  • Kaderin Ağları
  • Kanlı Gelinlik
  • Kanunsuz Toprak
  • Kendi Düşen Ağlamaz
  • Örümcek
  • Şeytanın Oyunu
  • Şirvan
  • Kurbanlık Katil
  • Anadolu Soygunu
  • Asi Kabadayı
  • Asrın Kralı
  • Beyaz Mendilim
  • Çelik Bilek
  • Çile
  • Dağa Çıkan Kız
  • Dertli Pınar
  • Kurşunların kanunu
  • Sinanoğlu
  • Canlı Hedef
  • Muhteşem Hırsız
  • Kırık Hayatlar
  • Aslan Yürekli Mahkum
  • Deliormanlı
  • Kanlı Kader
  • Kara Leke
  • Yaslı Gelin
  • Dudaktan Silaha
  • En Kralına Tek Kurşun
  • Fakir Kızın Kısmeti
  • Kanunsuz Yaşayanlar
  • Ölmeden Tövbe Et
  • Sıra Sende Yosma
  • Silahlar Konuşuyor
  • Yalnız Değiliz
  • Yumruk Yumruğa
  • Ali’ye Gönül Verdim
  • Sinanoğlu’nun Dönüşü
  • Karanlık Yollar – Aşkla Sev Kinle Vur
  • Cehennemin 5 Delisi
  • Dişi Eşkıya
  • Bir Mahkum Kaçtı
  • Beş Ateşli Kadın
  • Haraç
  • İnsafsız
  • Silahları Ellerinde Öldüler
  • Zeybet Ateşi
  • Baba
  • Sabah Olmasın
  • Fedailer Mangası
  • Hakanlar Savaşı

Son Güncelleme: 02.06.2021 00:24
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Anahtar Kelimeler:
Hülya DarcanHülya Darcan Kimdir
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