Hülya Darcan kimdir, kaç yaşında, nereli?

Hülya Darcan’ın rol aldığı diziler

Kara Elmas

Bizim Ev

Zeybek Ateşi

Baba

Hırçın Menekşe

Büyük Yalan

Zeytin Dalı

İyi ki Varsın

Vazgeç Gönlüm

Tutsak

Dila Hanım

Diriliş Ertuğrul

Hülya Darcan'ın rol aldığı sinema filmleri

Ana Yüreği

Hedefte Vuruşanlar

Dağlar Kurbanı

Gültekin Asya Kartalı

Kaderin Ağları

Kanlı Gelinlik

Kanunsuz Toprak

Kendi Düşen Ağlamaz

Örümcek

Şeytanın Oyunu

Şirvan

Kurbanlık Katil

Anadolu Soygunu

Asi Kabadayı

Asrın Kralı

Beyaz Mendilim

Çelik Bilek

Çile

Dağa Çıkan Kız

Dertli Pınar

Kurşunların kanunu

Sinanoğlu

Canlı Hedef

Muhteşem Hırsız

Kırık Hayatlar

Aslan Yürekli Mahkum

Deliormanlı

Kanlı Kader

Kara Leke

Yaslı Gelin

Dudaktan Silaha

En Kralına Tek Kurşun

Fakir Kızın Kısmeti

Kanunsuz Yaşayanlar

Ölmeden Tövbe Et

Sıra Sende Yosma

Silahlar Konuşuyor

Yalnız Değiliz

Yumruk Yumruğa

Ali’ye Gönül Verdim

Sinanoğlu’nun Dönüşü

Karanlık Yollar – Aşkla Sev Kinle Vur

Cehennemin 5 Delisi

Dişi Eşkıya

Bir Mahkum Kaçtı

Beş Ateşli Kadın

Haraç

İnsafsız

Silahları Ellerinde Öldüler

Zeybet Ateşi

Baba

Sabah Olmasın

Fedailer Mangası

Hakanlar Savaşı

27 Nisan 1951 tarihinde İzmir’de doğmuştur. İzmir Karataş Lisesi’nden mezun olan Hülya Darcan, 1967 yılında Ses Mecmuası Dergisinin kapak yıldızı yarışmasında 3. olmuştur. 1974 yılında Tanju Korel ile evlenen Hülya Darcan’ın Zeynep Korel ve Bergüzar Korel isimli iki kız çocuğu bulunmaktadır. Hülya Darcan’ın eşi Tanju Korel 2005 yılında vefat etmiştir.