Hülya Avşar'ın hastanelik eden tokat sahnesi

FOX TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Masumiyet'te 'Hale Ilgaz' karakterine hayat veren Hülya Avşar, senaryoya göre Ertuğrul Postoğlu'na tokat attı. Tokadın şiddetini tutturamayan Avşar, attığı tokatla Postoğlu'nun çenesini çıkardı.

Daha sonra acı içinde kalan oyuncu, hemen hastaneye götürüldü. Rol arkadaşından defalarca özür dileyen Hülya Avşar, meslektaşını, kuzeni Dr. Erol Avşar'ın çalıştığı Akademik Hospital'a hastanesine götürdü. Hastanede tedavisi devam eden Ertuğrul Postoğlu, birkaç gün içinde yeniden sete dönebilecek. Bu olay sonrasında 'Masumiyet' seti mecbur durmak zorunda kaldı.