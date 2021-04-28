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Hülya Avşar'ın hastanelik eden tokat sahnesi

Fox TV'nin sevilen dizisi Masumiyet'te Hülya Avşar, senaryo gereği attığı tokatla oyuncu Ertuğrul Postoğlu'nu hastanelik etti. Hülya Avşar'ın hastanelik eden tokat sahnesine haberimizden ulaşabilirsiniz.

28 Nisan 2021 Çarşamba 17:15
Hülya Avşar'ın hastanelik eden tokat sahnesi
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FOX TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Masumiyet'te  'Hale Ilgaz' karakterine hayat veren Hülya Avşar, senaryoya göre Ertuğrul Postoğlu'na tokat attı. Tokadın şiddetini tutturamayan Avşar, attığı tokatla Postoğlu'nun çenesini çıkardı.

Daha sonra acı içinde kalan oyuncu, hemen hastaneye götürüldü. Rol arkadaşından defalarca özür dileyen Hülya Avşar, meslektaşını, kuzeni Dr. Erol Avşar'ın çalıştığı Akademik Hospital'a hastanesine götürdü. Hastanede tedavisi devam eden Ertuğrul Postoğlu, birkaç gün içinde yeniden sete dönebilecek. Bu olay sonrasında 'Masumiyet' seti mecbur durmak zorunda kaldı.

 

 





Son Güncelleme: 28.04.2021 17:15
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Anahtar Kelimeler:
Hülya AvşarHülya Avşar Tokat SahnesiMasumiyetErtuğrul PostoğluFox Tv
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