Hulu'nun yeni dizisi Only Murders in the Building, suç kavramının günümüzde salgın hale geldiğini ortaya koyuyor

Only Murders in the Building Dizisi Salgın Haline Gelen Suç Kavramını Anlatıyor

Ünlü dijital yayın platform Netflix ile başlayan suç yapımları dünyanın genelinde yaşanan cinayetlerin artmasıyla beraber arttı. Bu akıma eklenen son platform olan’nun yenisi, suçun gerçek anlamının günümüzde adeta koronavirüs gibi bir salgına dönüştüğünü ortaya koyuyor. Dizi severler ise dizi hakkında daha fazla şey öğrenmek üzere intenete yöneldi.

Oliver (Martin Short), Mabel (Selena Gomez) ve Charles (Steve Martin), aynı apartmanda yaşayan farklı karakterlerdeki üç kişidir. Üçü de suç dünyasına karşı büyük bir hayranlık beslemektedir. Suç podcastliği denilen bu alana hayran olan üçlü, birbirleriyle tesadüfen karşılaşırlar ve bu alana adım atmaya karar verirler. Sonrasında ise birçok gizemli olayı aydınlatmak için çalışmalar başlarlar.

https://youtu.be/-V1rQdXXXyI