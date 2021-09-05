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Hulu'nun yeni dizisi Only Murders in the Building, suç kavramının günümüzde salgın hale geldiğini ortaya koyuyor

Hulu’nun yeni dizisi Only Murders in the Building, suç kavramının günümüzde adeta salgın haline geldiğini ortaya koyuyor. İşte film hakkında merak edilenler…

05 Eylül 2021 Pazar 14:59
Hulu'nun yeni dizisi Only Murders in the Building, suç kavramının günümüzde salgın hale geldiğini ortaya koyuyor
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Ünlü dijital yayın platform Netflix ile başlayan suç yapımları dünyanın genelinde yaşanan cinayetlerin artmasıyla beraber arttı. Bu akıma eklenen son platform olan Hulu’nun yeni dizisi Only Murders in the Building, suçun gerçek anlamının günümüzde adeta koronavirüs gibi bir salgına dönüştüğünü ortaya koyuyor. Dizi severler ise dizi hakkında daha fazla şey öğrenmek üzere intenete yöneldi.

Only Murders in the Building Dizisi Salgın Haline Gelen Suç Kavramını Anlatıyor

Oliver (Martin Short), Mabel (Selena Gomez) ve Charles (Steve Martin), aynı apartmanda yaşayan farklı karakterlerdeki üç kişidir. Üçü de suç dünyasına karşı büyük bir hayranlık beslemektedir. Suç podcastliği denilen bu alana hayran olan üçlü, birbirleriyle tesadüfen karşılaşırlar ve bu alana adım atmaya karar verirler. Sonrasında ise birçok gizemli olayı aydınlatmak için çalışmalar başlarlar.


https://youtu.be/-V1rQdXXXyI

Son Güncelleme: 05.09.2021 14:59
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Anahtar Kelimeler:
Only Murders In The BuildingHuluSelena GomezDizi
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