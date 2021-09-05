Hulu'nun yeni dizisi Only Murders in the Building, suç kavramının günümüzde salgın hale geldiğini ortaya koyuyor

Only Murders in the Building Dizisi Salgın Haline Gelen Suç Kavramını Anlatıyor
Oliver (Martin Short), Mabel (Selena Gomez) ve Charles (Steve Martin), aynı apartmanda yaşayan farklı karakterlerdeki üç kişidir. Üçü de suç dünyasına karşı büyük bir hayranlık beslemektedir. Suç podcastliği denilen bu alana hayran olan üçlü, birbirleriyle tesadüfen karşılaşırlar ve bu alana adım atmaya karar verirler. Sonrasında ise birçok gizemli olayı aydınlatmak için çalışmalar başlarlar.
https://youtu.be/-V1rQdXXXyI
Son Güncelleme: 05.09.2021 14:59