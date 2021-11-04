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Hulu Dopesick dizisi ne zaman başlayacak? Hulu'nun Dopesick dizisi izleyenlerin gündemine girdi

Hulu’nun Dopesick dizisi hikayesi ve oyuncularıyla izleyenlerin gündemine girdi. Peki Hulu Dopesick dizisi ne zaman başlayacak? İşte konu hakkında merak edilenler...

04 Kasım 2021 Perşembe 14:00
Hulu Dopesick dizisi ne zaman başlayacak? Hulu'nun Dopesick dizisi izleyenlerin gündemine girdi
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Son zamanların öne çıkan dijital platformlarından birisi olan Hulu, yeni dizi Hopesick’i yayınlamaya hazırlanıyor. Gerek akıcı hikayesi gerekse de kaliteli oyuncu kadrosuyla dizi severlerin gündemine girmeyi başaran Hopesick dizisinin ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Peki Hulu Dopesick dizisi ne zaman başlayacak?

Hulu Dopesick Dizisi Ne Zaman Başlayacak?

Acıları dindiren ve insanlara mutluluk veren bir ilaç üreten OxyContin, büyük ilaç şirketlerini mutlu etmektedir. Özellikle ABD’de oldukça talep edilen bu ilacın insanlar tarafından yoğun kullanılması sebebiyle zaman geçtikçe ciddi sorunlara yol açtığı görülmeye başlanmıştır. İlaç içinde bulunan ‘’opioid’’ adlı bir madde sebebiyle ilacı piyasaya süren aile bu ilaçla ortaya çıkan uyuşturucu salgını sebebiyle yargı önüne çıkacaktır.

Oyuncu kadrosunda Michael Keaton, Will Poulter gibi isimlerin bulunduğu Dopesick dizi 13 Ekim itibariyle Hulu platformunda yayınlanmaya başladı.


https://youtu.be/EzrLrUG2QVk

Son Güncelleme: 04.11.2021 14:00
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Anahtar Kelimeler:
HuluDopesickDiziMichael KeatonWill Poulter
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