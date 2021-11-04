Hulu Dopesick dizisi ne zaman başlayacak? Hulu'nun Dopesick dizisi izleyenlerin gündemine girdi

Son zamanların öne çıkan dijital platformlarından birisi olan Hulu, yeni dizi Hopesick’i yayınlamaya hazırlanıyor. Gerek akıcı hikayesi gerekse de kaliteli oyuncu kadrosuyla dizi severlerin gündemine girmeyi başaran Hopesick dizisinin ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Peki Hulu Dopesick dizisi ne zaman başlayacak?
Hulu Dopesick Dizisi Ne Zaman Başlayacak?
Oyuncu kadrosunda Michael Keaton, Will Poulter gibi isimlerin bulunduğu Dopesick dizi 13 Ekim itibariyle Hulu platformunda yayınlanmaya başladı.
https://youtu.be/EzrLrUG2QVk
Son Güncelleme: 04.11.2021 14:00