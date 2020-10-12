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Hükümsüz dizisi oyuncu kadrosu ve konusu

Exxen adlı yerli dijital platformunun ilk dizisinin Hükümsüz olacağı duyuruldu. Hükümsüz dizisi oyuncu kadrosu ve konusu hakkında detaylar ortaya çıktı.

12 Ekim 2020 Pazartesi 19:55
Hükümsüz dizisi oyuncu kadrosu ve konusu
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Exxen adlı yerli dijital platformdaki yeni diziler arasında bulunnan dizilerden birisi Hükümsüz olarak duyuruldu. Ayla, Müslüm, Naim Süleymanoğlu filmlerin yaratıcısı olan Mustafa Uslu yönetmenliğinde ekranlara taşınacak dizinin başrolünü Özgü Namal üstlenecek.

Namal uzun bir aradan sonra Hükümsüz dizisi ile izleyicilerin karşısına çıkacak. Namal‘ın eşinin hayatını kaybetmesi nedeniyle dizi çekimlerinin aksayabileceği belirtiliyor.

Özgün Namal kimdir?


28 Aralık 1978 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Namal, İstanbul Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. 1997 yılında çocuk tiyatrolarında rol alarak oyunculuk kariyerine başlayan Namal, Kurtlar Vadisi’nde Polat Alemdar’ın sevgilisi Elif Eylül’e hayat vererek şöhret olmuştur.

2014 – 2015 sezonunda Yetenek Sizsiniz yarışmasında jüri iyeliği yapan ünlü oyuncu 2014 yılında Ahmet Serdar Oral ile dünyaevine girmiştir ve eşini 6 Ekim 2020 günü kalp krizi sonucunda kaybetmiştir.

 



Son Güncelleme: 12.10.2020 19:55
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Anahtar Kelimeler:
Exxen Yeni Dijital PlatformÖzgü NamalMustafa Uslu
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