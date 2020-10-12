Hükümsüz dizisi oyuncu kadrosu ve konusu

Exxen adlı yerli dijital platformdaki yeni diziler arasında bulunnan dizilerden birisi Hükümsüz olarak duyuruldu. Ayla, Müslüm, Naim Süleymanoğlu filmlerin yaratıcısı olan Mustafa Uslu yönetmenliğinde ekranlara taşınacak dizinin başrolünü Özgü Namal üstlenecek.
Namal uzun bir aradan sonra Hükümsüz dizisi ile izleyicilerin karşısına çıkacak. Namal‘ın eşinin hayatını kaybetmesi nedeniyle dizi çekimlerinin aksayabileceği belirtiliyor.
Özgün Namal kimdir?
2014 – 2015 sezonunda Yetenek Sizsiniz yarışmasında jüri iyeliği yapan ünlü oyuncu 2014 yılında Ahmet Serdar Oral ile dünyaevine girmiştir ve eşini 6 Ekim 2020 günü kalp krizi sonucunda kaybetmiştir.
Son Güncelleme: 12.10.2020 19:55